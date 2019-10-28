«Оппозиция» воспевает «заслуги» умершего любителя детской порнографии Буковского

Москва, 28 октября. Писатель Владимир Буковский скончался на 77-м году жизни в британском Кембридже лишь несколько часов назад, а «оппозиция» уже пытается «воспеть заслуги» советского диссидента, выставив его очередным борцом за права людей.

Буковский ушел из жизни в больнице «Эдденбрукс», причиной смерти известного автора стала остановка сердца. Он был известным в СССР политическим и общественным деятелем, однако из-за «антисоветской пропаганды» провел в общей сложности 12 лет в тюрьмах и на принудительном лечении.

В 2015 году британская прокуратура обвинила Буковского, который многие годы прожил в Кембридже, в педофилии. Следствие указывало, что он замешан в нескольких эпизодах изготовления и хранения детской порнографии. В прошлом году суд в Британии закрыл дело и заявил, что Буковского не будут судить ввиду плохого состояния его здоровья.

Как отмечает New Inform, личность скандально известного писателя всеми силами пытаются «возвысить» представители современной «оппозиции». К примеру приспешник одиозного блогера Алексея Навального Илья Яшин всячески распространяет новость о смерти Буковского, написанную либеральным изданием Meduza.

О кончине советского диссидента поспешили сообщить также «Радио Свобода», «МБХ Медиа» беглого олигарха Михаила Ходорковского и скандально известная «Медиазона». Противника России, связанного с детской порнографией, издания назвали «правозащитником».

Произошедшее особо не удивляет, поскольку о лояльности «оппозиции» к педофилам известно давно. Стоит вспомнить только о скандале с активистами молодежного движения «Весна». Активист Владимир Казаченко подозревается в совращении двух несовершеннолетних девушек 14-ти и 17-ти лет. В телефоне одной из них сотрудники полиции нашли видеозапись и фотографии оргии. Несмотря на это, петербургское отделение «Весны» не стало исключать Казаченко из своих рядов. Более того, движение выразило поддержку предполагаемому педофилу и начало сбор средств для помощи.

Вот и Буковский не стал в либеральных кругах объектом для осуждения. Напротив, «оппозиция» всеми силами пытается воспеть его «заслуги».