В Госдуме объяснили, почему нужно расширять возможности использования маткапитала

Расширить список вариантов для использования материнского капитала было бы замечательно, уверена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб.

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны изучить возможность использования маткапитала для оплаты услуг по подключению жилых домов к коммуникациям. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Правительство изучит вопрос, касающийся оплаты маткапиталом газификации домов, подключения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения. Кабинет министров должен подготовить доклад об исполнении поручений до 15 ноября текущего года.

Депутат Светлана Бессараб отмечает, что на сегодняшний день перечень статей расходов, на которые можно потратить материнский капитал, весьма ограничен, поэтому инициатива президента РФ весьма своевременна.

«Материнский капитал можно потратить на приобретение жилья, на погашение ипотеки, на обучение детей и материнскую пенсию. Конечно, такое расширение было бы замечательно, потому что часто, построив дом, семья остается без коммуникаций, так как не хватает средств из семейного бюджета», — заявила Бессараб в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий напоминает, что проектно-сметную документацию и экспертизу для подключения к коммуникациям домовладельцы обычно делают за свой счет. По ее словам, эти статьи расходов не могут взять на себя ни муниципалитет, ни региональный бюджет.

«Эта статья расходов, как правило, на одно домовладение достигает от 30 до 40 тысяч рублей. К тому же эта процедура достаточно сложная, потому что требует от всех владельцев домов собрать вместе какую-то сумму и оплатить стоимость этих работ. В зависимости от количества домов стоимость может быть и выше 40 тысяч рублей. Таким образом, расширение списка вариантов использования материнского капитала дает особые преимущества», — рассказала депутат.

Ранее сообщалось, что размер материнского капитала в следующем году вырастет на 3,8% и составит 466 тыс. рублей. Об этом ранее рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Она также подчеркнула, что в 2020 году российские власти возобновят практику индексации маткапитала.