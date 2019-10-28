Президент Кубы посетил Петербург. ФАН-ТВ

В Смольном губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Главная тема беседы — развитие двустороннего сотрудничества в сфере медицины, энергетики, промышленности и образования. На встрече также присутствовали представители администраций обоих государств.

Губернатор Северной столицы отметил, что в последние годы между Петербургом и Кубой наметился рост товарооборота. В 2018 году он увеличился почти в два раза и составил 25,5 млн долларов, экспорт продукции на Кубу вырос более чем в два раза (до 25 млн долларов).

Отношения с Кубой проверены годами, в том числе и на региональном уровне. Здравоохранение также является одним из приоритетных направлений сотрудничества. Петербург готов к совместному производству в медицине, энергетике и машиностроении. Александр Беглов заметил, что 2019 год для нашей страны особенный, поскольку в этом году отмечается 60-летие кубинской революции и 500-летите Гаваны.

«Мы планируем провести дни Санкт-Петербурга в Гаване. Деловая программа дней включает конференцию по торгово-экономическому сотрудничеству, круглые столы по здравоохранению, туризму, сохранению культурного наследия. Большие возможности для кооперации видим по линии образования, причем это касается как сотрудничества между вузами, так и приема на обучение в Санкт-Петербург кубинской молодежи», — отметил Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Губернатор добавил, что Петербург готов участвовать в научно-методической поддержке и направлять преподавателей на Кубу. Дружба молодежи между государствами очень важна.

«Для нас этот визит в Санкт-Петербург и в Россию является особенно значимым, он позволяет продолжить обсуждение вопросов, начатых в 2016 году с визитом в этот прекрасный город. Кроме возможностей для продолжения обсуждения вопросов по торгово-экономическому сотрудничеству, это еще и возможность глубже узнать этот город и познакомиться с его историей и народом. Хотели бы отметить, что сегодня наша страна переживает сложную ситуацию, ужесточилась блокада Соединенных Штатов. Каждую неделю принимается новая мера против Кубы. И сегодня они стараются воспрепятствовать, чтобы топливо прибыло на Кубу, и задушить нас с экономической точки зрения. Но вновь Куба, ее народ и правительство подтвердили, что ничто нас не сломит и не будет препятствовать развитию наших программ», — говорит Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Республики Куба.

Президент Кубы добавил, что страна принимает активное участие в петербургских и российских проектах, которые связаны с социально-экономическим и стратегическим развитием страны до 2030 года. Отношения сложились между главным биофармацевтическим кластером Санкт-Петербурга и кубинскими биотехнологическими предприятиями. Он добавил, что у Кубы и Петербурга могут быть совместные программы по лечению диабета и рака. Кубинцы готовы поделиться своими инновационными препаратами. Возможны и совместные исследования в области медицины.

Сейчас политический диалог сохраняется на высоком уровне. Самый большой туристический поток также из России. Куба признает роль России в разрешении международных конфликтов. Президент Кубы выразил надежду, что в дальнейшем дружба между государствами будет только крепнуть.

Напомним, впервые соглашение о сотрудничестве с городами-партнерами было подписано в 1974 году (Договор об установлении побратимских связей Ленинграда и Сантьяго-де Куба). В 2000 году был подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве Санкт-Петербурга с Гаваной.

В Петербург президент Кубы прилетел вчера вместе со своей супругой. Мигель Диас-Канель Бермудес посетил церемонию возложения венка и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Это первый визит Бермудеса в Петербург в качестве президента, однако в Россию он уже приезжал и встречался с Владимиром Путиным в 2016 и 2018 году.