ФАН разъясняет: антироссийские СМИ паразитируют на деле обвиненного в педофилии Дмитриева

Федеральное агентство новостей в рамках традиционной рубрики «ФАН разъясняет» разоблачает паразитирование антироссийских СМИ на деле арестованного по подозрению в педофилии главы правозащитного центра «Мемориал» в Карелии Юрия Дмитриева.

По версии следствия, с 2012 по 2016 год Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Суд санкционировал его арест, затем Дмитриев проходил психолого-психиатрическую экспертизу в Петербурге, а 18 августа был этапирован в карельскую столицу.

Напомним, первоначально Дмитриева обвиняли в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако Петрозаводский городской суд оправдал его по соответствующим статьям.

Активное и весьма тенденциозное освещение этой темы антироссийскими СМИ позволило создать целый сюжет в сервисе «Яндекс. Новости».

«Застрельщиком», как водится, выступила «Новая газета», которая опубликовала письмо принадлежащих к либеральному лагерю деятелей культуры в поддержку Дмитриева. Статья в «Новой» носит изначально тенденциозное название: «Для достижения неправедных целей ломается судьба ребенка…»

Тему и спекулятивный тон подачи информации подхватило одно из самых известных СМИ либерального лагеря — радиостанция «Эхо Москвы». Заголовок заметки на сайте «Эха» — это цитата из комментария актрисы театра и кино Юлии Ауг. Заметка называется «Публичная поддержка арестованного историка Дмитриева может помешать осудить невинного человека — актриса».

Статья издания «Знак» носит еще более кричащее название:

«Не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России».

С подзаголовком:

«Деятели культуры и общественники выступили в поддержку историка Юрия Дмитриева».

Отметим, СМИ, выступающие в поддержку Дмитриева, открыто подвергают сомнению обвинения, предъявленные руководителю карельского «Мемориала».

В частности, «Новая газета», «Эхо Москвы» и «Знак», манипулируя информацией, пытаются создать у читателей впечатление о невиновности Дмитриева. Для этого создается соответствующий спекулятивный информационный фон: антироссийские СМИ делают акцент на былых заслугах и регалиях обвиняемого. Юрия Дмитриева называют в основном «историком». «Новая газета» приводит его биографическую справку, «Эхо Москвы» устами актрисы Юлии Ауг сообщает о «невиновности» обвиняемого, а «Знак» уже в заголовке дает читателю понять, что в происходящем с Дмитриевым якобы виноваты «силовики», а не он сам.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало, как подозреваемого в педофилии Дмитриева активно защищали некоторые деятели искусства, в том числе музыкант Андрей Макаревич.

Стоит отметить, что Дмитриев (ранее был номинирован на премию Бориса Немцова) отнюдь не первый человек с сомнительной репутацией, который пользуется медийной поддержкой изданий либеральной направленности. Ранее с не меньшим усердием антироссийские СМИ выгораживали радикального анархиста Азата Мифтахова.

Активной поддержкой либералов также традиционно пользуются граждане, арестованные после московских митингов по обвинению в насилии над полицейскими и других уголовных преступлениях. При этом либералы делают вид, что не в курсе, насколько суровое наказание за такие преступления предусмотрено на столь любимом ими Западе.

Рубрика «ФАН разъясняет» стала ответом нашего издания на отказ либеральных СМИ к цивилизованной дискуссии на своих страницах и в пабликах в соцсетях. Весной этого года Федеральное агентство новостей начало проект, призванный донести до аудитории либеральных изданий патриотическую точку зрения на события в стране и в мире. Однако попытки ФАН вести аргументированную спокойную дискуссию в комментариях на сайтах либеральных СМИ и в их пабликах в соцсетях наткнулись на глухую стену. Антироссийские издания (см. наш проект «Классификатор СМИ») пошли по пути идеологической цензуры. Аккаунты ФАН стали блокировать, а наши комментарии — удалять.

Тем не менее ФАН продолжает разъяснительную работу на своих страницах и разоблачает антироссийские выпады враждебных СМИ, живущих на западные гранты.