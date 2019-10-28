Путин поручил рассмотреть возможность использования маткапитала для оплаты газификации

Москва, 28 октября. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны изучить возможность использования маткапитала для оплаты услуг по подключению жилых домов к коммуникациям. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Так, кабинет министров изучит вопрос, касающийся оплаты газификации домов, подключения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения маткапиталом. Правительство должно подготовить доклад об исполнении поручений до 15 ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что размер материнского капитала в следующем году вырастет на 3,8% и составит 466 тыс. рублей. Об этом ранее рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Она также подчеркнула, что в 2020 году российские власти возобновят практику индексации маткапитала.