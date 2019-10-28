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Эстония обвинила Россию в минутном нарушении воздушной границы

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Эстония обвинила Россию в минутном нарушении воздушной границы

Таллин, 28 октября. Военные силы Эстонии заявили о нарушении со стороны России воздушной границы в районе острова Вайндлоо сроком на одну минуту.

Эстонские военные сообщают, что 25 октября заметили российский самолет Ту-154 над балтийской республикой, пишет РИА Новости.

«Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Ту-154 был выключен транспондер, полетный план представлен не был», — сообщает пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

Также военные эксперты подчеркнули, что самолет не выходил на связь с диспетчерскими службами Эстонии, сообщает «Царьград».

Главный штаб также информирует о том, что в понедельник, 28 октября, послу России в Эстонии Александру Петрову была вручена соответствующая нота.

Представители России, в свою очередь, в очередной раз сообщили, что все полеты самолетов РФ выполняются строго по международным правилам, без нарушения границ других государств.

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Источник: РИА Новости
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