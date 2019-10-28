МИД РФ констатировал провал политики изоляции России странами Запада

Москва, 28 октября. Количество стран — участниц российско-африканского саммита свидетельствует о полном провале политики изоляции России со стороны Запада. Об этом заявил заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дипломат напомнил, что в работе саммита Россия — Африка приняли участие представители 54 признанных государств Африканского континента.

«Это весомый результат, на который я хотел бы обратить внимание западных коллег в контексте политики изоляции России, потому что сегодня, скорее, Запад оказался в изоляции из-за своей политики изоляции», — пояснил Озеров.

Он также добавил, что по итогам саммита была принята декларация, осуждающая политику санкционного давления и попыток навязывания суверенным государствам односторонних подходов.

Озеров подчеркнул, что прошедший саммит продемонстрировал намерения России, которые направлены на формирование конструктивного взаимодействия со странами Африки на основе равноправия и уважения интересов друг друга. Данный факт подтверждается результатами пленарного заседания, сопредседателем которого стал действующий глава Африканского союза, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

«И России, и Африке нужны мир и безопасность как основа для развития. И нам нужно сложение наших потенциалов для того, чтобы реализовать свои цели», — отметил Озеров.

Дипломат также добавил, что западные корпорации имеют многомиллиардную прибыль, эксплуатируя население и ресурсы африканских стран. При этом западные корпорации практически не вкладывают средства в развитие Африки.

«По-русски это называется «вершки и корешки», когда извлекаются ресурсы из африканских недр, а обратно африканские государства получают недостаточную совершенно компенсацию за доступ к своим ресурсам», — добавил Озеров.

Дипломат подчеркнул, что данный подход является недопустимым, поэтому Россия выступает за то, чтобы африканские государства могли самостоятельно определять свое политическое и экономическое будущее.