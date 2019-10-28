Глава МИД РФ оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

Москва, 28 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал возможный выход США из Договора по открытому небу «печальным развитием событий», пишет ТАСС.

«Читал только то, что вы читали (о возможности выхода США из договора. — Прим. ФАН). Это будет печально», — сообщил журналистам Лавров.

Информация о том, что президент США Дональд Трамп планирует выйти из Договора по открытому небу (ДОН), появилась в СМИ еще 8 октября. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова двух чиновников, глава государства уже подписал официальный документ, регламентирующий данное намерение.

Напомним, что Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года представителями 23 государств и вступил в силу спустя десять лет. Согласно ДОН, страны-участники разрешают проводить разведывательные полеты над территориями друг друга. Соглашение было разработано в том числе и российскими экспертами. МИД РФ считает Договор по открытому небу важным документом в вопросах укрепления доверия и безопасности между странами.

Кроме того, 11 американских сенаторов обратились к Трампу с просьбой отказаться от идеи выхода из вышеуказанного договора. Представители власти считают, что подобное поведение со стороны Соединенных Штатов лишь подорвет доверие союзников и партнеров США.