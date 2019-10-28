Искупавшаяся в «шоколадной» ванне ульяновская чиновница попала в очередной скандал

Ульяновск, 28 октября. Советник губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева объяснила, что не хотела оскорбить инсулинозависимую женщину высказыванием о том, что ее нужно откормить.

Напомним, ранее Александр Семенов рассказал, что в доме Ульяновской области, где он проживает на попечении местной православной общины, появилась инсулинозависимая женщина, вес которой составляет всего лишь 39 кг. Она плохо себя чувствует.

«Так откормили бы женщину. Инсулинозависимая — это не приговор», — написала Опенышева в комментариях, ее слова приводит «360».

Советник губернатора Ульяновской области рассказала, что в ее словах не было попытки оскорбить или унизить человека. Как заметила Светлана Опенышева, комментарий относился именно к Александру Семенову.

«Я могла это написать и в личных сообщениях, но я человек открытый и прозрачный во всем. Почему это вылилось вот в такую историю, мне не очень понятно. Может быть, я в чем-то не права, но мне непонятен такой интерес к моей персоне», — объяснила Опенышева.

Она также призналась, что утром побывала в полуразрушенном доме, о котором писал мужчина. По словам Опенышевой, в настоящее время в доме проживают шесть человек, трое из которых являются жителями Ульяновской области. Собеседница издания рассказала, что когда инсулинозависимую женщину привезли в дом, то она чувствовала себя плохо из-за простуды. Об этом пишет «Ридус».

«Сейчас она чувствует себя лучше, занимается хозяйством», — сообщила Опенышева, отметив, что в настоящее время помогает женщине по имени Елена оформить паспорт, так как у нее его нет.

Отметим, это не первый скандал с ульяновской чиновницей, напоминает «Царьград». Так, Опенышева во время отдыха в санатории Азербайджана приняла нафталановую ванну. Во время процедур женщина сделала селфи и опубликовала в своем в Instagram, написав, что «много шоколада не бывает». Снимок вызвал бурную реакцию со стороны общественности.