Путин рассказал Меркель о договоренностях России и Турции по Сирии

Москва, 28 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонного разговора сообщил немецкому канцлеру Ангеле Меркель о договоренностях с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по Сирии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

По имеющимся данным, в понедельник состоялся телефонный разговор российского лидера с Меркель. Уточняется, что Путин проинформировал о результатах состоявшихся 22 октября сочинских переговоров с президентом Турции.

«Достигнутые договоренности учитывают интересы всех сторон и способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии», — следует из сообщения.

Напомним, 22 октября президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по окончании шестичасовых переговоров подписали меморандум, включающий 10 пунктов. В одном из пунктов документа указано, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой антитеррористической операции вводятся подразделения российской военной полиции и пограничной службы Сирии. Военнослужащие двух стран призваны содействовать выводу подразделений курдских сил.

По окончании переговоров лидеров двух держав руководитель министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о прекращении турецкой операции против курдов-террористов в САР. Так, операция Анкары против курдских террористов проходила с 9 по 22 октября.

Турецкие власти 9 октября объявили о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирийской Арабской Республики. Военная кампания проводилась против курдских террористов, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В действительности курды не боролись с террористами, а оказывали давление на мирных граждан в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.