Москва, 28 октября. Суд обязал скандально известного блогера Алексея Навального удалить содержащий клевету и фейки видеоролик про пищевой комбинат «Московский школьник», а также опровергнуть сведения, порочащие компанию.

Арбитражный суд постановил, что «Фонд борьбы с коррупцией», его юрист Любовь Соболь и сам одиозный блогер публиковали недостоверные сведения. Решено было взыскать с Навального 29 миллионов 201 тысячу 487 рублей и 18 тысяч госпошлины.

Такое же решение суд вынес в отношении ФБК и Соболь. В целом они обязаны выплатить «Московскому школьнику» около 80 миллионов рублей и ответить таким образом за распространенный фейк.

Ранее Навальный распространил дезинформацию, что в его отношении, ФБК и Соболь был подан иск якобы предпринимателем Евгением Пригожиным, которому блогер упорно приписывает связь с комбинатом «Московский школьник». Пресс-служба компании «Конкорд» опровергла эту информацию.

Таким образом Навальный в очередной раз обманул своих читателей, дезинформацию подхватили либеральные СМИ.

Напомним, блогер оклеветал комбинат «Московский школьник» в своем «расследовании» под названием «Чем кормят детей в детских садах и школах Москвы». В ролике бывшая территориальная управляющая компании Наталья Шилова рассказала о якобы имевших место быть «ужасах», творящихся в школьных и детсадовских столовых Москвы.

При этом в качестве доказательств этому были приведены старые фотографии из Сети. К примеру, среди них оказался старый интернет-мем «Умытаз», появившийся на просторах Рунета еще в 2012 году, в то время как Шилова работала в компании в 2017 году. Внимательные пользователи указали Навальному на его оплошность, после чего блогер вынужден был перезалить запись расследования, переименовать материалы и переписать посты, продолжая тем не менее настаивать на том, что все, что он показывает публике, — правда.

Шилова впоследствии призналась, что горько пожалела о съемках в полном фейков ролике, поскольку ее заставили прочитать на камеру готовый текст, информация в котором не соответствовала действительности.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что Навальный вымогал у него 300 миллионов рублей «за муниципальные выборы в Питере», а в обмен обещал прекратить публикацию фейков о заболеваниях детей в столице. Как уточнила пресс-служба компании «Конкорд», бизнесмен отказал скандальному блогеру словами «Я солдат на маршала не меняю».

Отметим, что после решения, вынесенного арбитражным судом Москвы о взыскании более 80 миллионов рублей с Навального, Соболь и ФБК, скандальный блогер в очередной раз заявил, что иск был подан якобы Пригожиным. В ответ на запрос журналиста Daily Storm Алексея Таразевича пресс-служба компании «Конкорд» подчеркнула, что бизнесмен никакого отношения к комбинату «Московский школьник» не имеет.