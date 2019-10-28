Фейк о «ликвидации» аль-Багдади говорит о желании США закрепиться в Сирии, заявил Самонкин



Вашингтон, 28 октября. Заявление президента США Дональда Трампа о якобы ликвидации главаря запрещенной в России группировки ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади говорит о том, что США хотят как-то закрепиться в ближневосточном регионе и занимаются самопиаром, считает президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.

По мнению эксперта, пока Россия с успехом действует в Сирии и помогает стабилизировать ситуацию на границе САР и Турции, Штаты вынуждены всего лишь выводить свои войска. Все ключевые вопросы решаются без участия Вашингтона

«В попытке сохранить последний оплот присутствия в стране они пытаются использовать СМИ для мощного информационного вброса о ликвидации главаря ИГ», — заявил Самонкин в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

При этом он указал на то, что и США, и западная коалиция всегда действовали в Сирии незаконно. Более того, Штаты заявляли, что их целью является борьба с террористами ИГ, а на самом деле американцы поддерживали курдских боевиков, которые сотрудничают с джихадистами.

Единственный интерес Белого дома в Сирии представляет нефть, подчеркнул специалист. И очередным доказательством в пользу этого стала недавний захват нефтяных вышек в САР.

«Американцы не хотят останавливаться на достигнутом и готовы использовать любые фейки», — констатировал политолог.

Он также указал на то, что все вбросы США каждый раз были опровергнуты Минобороны РФ, пресекавшем попытки распространения ложной информации.

Самонкин добавил, что новое лживое сообщение об очередной «смерти» аль-Багдади связаны корыстные планы Трампа и его желание остаться на второй президентский срок. Именно поэтому, по словам эксперта, он присваивает себе фейковые успехи, надеясь улучшить свои позиции перед выборами в 2020 году.

Напомним, 27 октября Трамп объявил, что солдаты США якобы «уничтожили» аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. По заявлению американского лидера, боевик забился в тупик тоннеля, где совершил самоподрыв в окружении троих детей. Тело его было сильно изуродовано, но Трамп утверждает, что некая экспертиза «подтвердила», что погиб именно аль-Багдади.

Многие эксперты сходятся во мнении, что заявление Трампа выглядит весьма сомнительным, ведь Штаты не предоставили никаких доказательств. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что ведомство не располагает никакой достоверной информации о спецоперации США и ее результатах.

1 Организация запрещена на территории РФ.