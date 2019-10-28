Эксперты назвали самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

Москва, 28 октября. Аналитики российского автомобильного рынка назвали 10 самых популярных моделей кроссоверов и внедорожников, представляющих сегмент SUV.

По данным экспертов, в России зарегистрированы более 10 миллионов автомобилей этого сегмента, что составляет 23% всего легкового парка. Лидером списка стал внедорожник Lada 4x4. Машин этой модели с учетом пятидверной версии зарегистрировано 1,2 миллиона единиц — около 12% общероссийского парка SUV.

На втором месте расположился внедорожник Chevrolet Niva — 625,5 тысячи машин. Тройку лидеров замыкает кроссовер Toyota RAV4 с результатом 407,4 тысячи экземпляров.

В десятку вошли также Renault Duster, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, УАЗ-3151, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V и Volkswagen Tiguan.

Ранее автоэксперты составили список «приветов», которые производители спрятали в автомобилях. О некоторых из них водители могут даже не догадываться. Так, например, в Chevrolet Orlando и Malibu под магнитолой располагаются потайная ниша и USB-разъем. А у владельцев Opel Corsa, Zafira Tourer или Adam в автомобилях «проживают» белые акулы.

Тем временем в Москве появилась копия знаменитого «Бэтмобиля», необычная машина стоит 55 миллионов рублей. В Россию автомобиль привезли специалисты бюро FastBoomPro.