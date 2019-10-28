Кремль сообщил о повестке переговоров Путина и лидера Кубы

Москва, 28 октября. Президент РФ Владимир Путин 29 октября проведет переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что в Россию Бермудес прибыл с рабочим визитом. В ходе переговоров Путин намерен обсудить со своим кубинским коллегой укрепления стратегического партнерства России и Кубы в различных сферах. Помимо этого на повестку будут вынесены и актуальные международные вопросы.

Напомним, накануне Бермудес прилетел в Петербург. В аэропорту «Пулково» кубинского лидера встретил глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев. После Бермудес почтил память погибших в Великой Отечественной войне на Пискаревском мемориальном кладбище. Сегодня глава Кубы встретился с губернатором города Александром Бегловым.