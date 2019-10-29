Калифорнийские лесные пожары привели к массовым эвакуациям и отключениям электроэнергии

Летом 2019 года мировые и российские либеральные СМИ несколько недель тиражировали новости про массовые лесные пожары в Сибири и Бразилии. Зачастую в невозможности оперативно и эффективно потушить лесные возгорания обвинялись федеральное правительство или местные органы власти.

Однако по неясной причине куда меньшее внимание медиа приковано к более значительным лесным пожарам в Калифорнии (огнем охвачено 12 000 га леса), которые уже повлекли за собой гуманитарный кризис: 200 000 человек эвакуировано из мест постоянного проживания, около сотни домов и построек сгорело, около 2 млн 700 тысяч человек остались без электричества.

Несмотря на то, что в богатейшем штате США объявлено чрезвычайное положение и к тушению возгораний привлечены все силы, потушить пожары не удается. 80 000 построек под угрозой, пожарные команды не могут сдержать распространение огня. Есть ряд исследований, которые выдвигают гипотезу, что лесные пожары в Калифорнии и повсеместные отключения электричества — это новая реальность, к которой гражданам следует привыкнуть, поскольку нечто подобное будет повторяться ежегодно. Иными словами, калифорнийцев и жителей сопредельных штатов готовят к энергетическому коллапсу, финансовым потерям и снижению качества жизни.

Следует задаться вопросом, как вышло, что самое богатое и технологически развитое государство не научилось справляться с природными катаклизмами в своем образцовом и наиболее благополучном штате? Ответ: американский политический истеблишмент занят самообогащением и самопиаром и не способен организовать своевременную и эффективную ликвидацию стихийных бедствий и природных катастроф.

Отключение электроэнергии

Отключения электричества в Калифорнии, вызванные не только насущной необходимостью, но и политикой компании — поставщика электроэнергии PG & E, привели к многомиллиардному ущербу для американского бизнеса и проблемам с безопасностью. PG & E — компания-монополист на калифорнийском энергетическом рынке. Контрольный пакет акций компании принадлежит штату Калифорния, поэтому именно правительство штата утверждает ее бюджет.

Распространено мнение, что массовые отключения электроэнергии в Калифорнии, которые происходили уже дважды за этот год, спровоцированы не пожарами, а желанием калифорнийского правительства сэкономить деньги на потребителях. Кроме того, сыграла свою роль «природоохранная» политика руководства штата, которым уже почти 10 лет управляют демократы. Стоит напомнить, что пожары в Калифорнии повторяются второй год подряд: предыдущие пожары унесли 85 жизней и уничтожили 14 000 домов.

Кроме того, есть основания считать, что массовые отключения электроэнергии коснутся жителей не только Калифорнии, но и многих других штатов. Причина не только в угрозе пожаров, но и в стремительно стареющей инфраструктуре. Начиная с 2003 года число отключений электричества в США удвоилось. Большинство американских линий электропередачи и электростанций не обновлялось в течение нескольких десятилетий. По сути, это свидетельствует о том, что модернизация энергетической отрасли США и забота о потребителях электроэнергии не входят в планы американских энергокомпаний и американского правительства.