США теперь открыто воруют нефть у Сирии, позволяя курдским боевикам убивать арабов

Президент США Дональд Трамп во время вчерашней трансляции из Белого дома заявил, что ExxonMobil или некая другая «великая американская энергетическая компания» вскоре займется добычей нефти на востоке Сирии. Эти его слова, однако, вызвали негодование со стороны многих юристов и специалистов по энергетике в самих Соединенных Штатах.

Подробнее об этом и о том, какая роль в расхищении сирийских ресурсов отведена курдским группировкам, читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Американские эксперты в ужасе от слов Трампа

Как пишет Reuters, представители двух крупнейших в США нефтяных корпораций, работающих в ближневосточном регионе, – ExxonMobil и Chevron – отказались от комментариев. Многие американские эксперты между тем, наоборот, не смогли промолчать, и большая часть из них однозначно осудили заявление главы «Белого дома».

«Это не просто сомнительный юридический ход. Это сигнал всему региону и миру о том, что Соединенные Штаты хотят украсть нефть», – заметил бывший аналитик ЦРУ, экс-советник по национальной безопасности и старший научный сотрудник Института Брукингса Брюс Ридель.

Джефф Колган, доцент кафедры политологии и международных исследований Университета Брауна, сказал, что решение Трампа отдать нефтегазовые месторождения САР американским компаниям «аморально и незаконно».

«Международное право стремится защитить как раз именно такого рода эксплуатации», – вторит также профессор юридической школы при Университете Эмори и директор ее центра международного и сравнительного права Лори Бланк.

Специалисты по энергетике, кроме того, обратили внимание на проблему разрушения сирийского нефтяного сектора: если до войны страна добывала около 380 тысяч баррелей ежедневно, то к 2016 году производство сократилось всего до 40 тысяч баррелей.

Председатель правления энергетической компании Aspect Holdings LLC Алекс Крэнберг подчеркнул, что Соединенные Штаты должны быть обеспокоены судьбой сирийских залежей, поскольку нецелевое использование ресурсов с этих полей может впоследствии негативно повлиять на мировой рынок, и в том числе на экономику самих США.

США прячут нефтяные поля за танками

Однако, увидев впереди нефтяные поля, американские войска уже не могут повернуть назад. Они согласились уйти с севера САР, но нефтеносный район американцы сдавать не намерены. Это в своем вчерашнем обращении открыто подтвердил сам Трамп.

Поясняя отвод подразделений от турецкой границы, он подчеркнул, что из восточной части страны эвакуировать контингент Вашингтон не будет. Президент не скрывал, что главная причина этого заключается в расположении там ключевых нефтегазовых месторождений страны, захват которых является важнейшей целью всей сирийской кампании США.

Очевидно, именно поэтому американские военные сейчас реализуют план того, как не допустить на восточный берег Евфрата Сирийскую арабскую армию (САА). Стало известно, что Пентагон намерен разместить вдоль реки танки, чтобы помешать возможным попыткам переправы правительственных войск. Об этом ближневосточному порталу Al Monitor рассказал один из чиновников США, который осведомлен о готовящемся проекте.

С целью удержать захваченные залежи энергоресурсов Соединенные Штаты, кроме того, начали возвращать в САР ранее выведенные в Ирак армейские подразделения. Так, арабское издание Al Yaum передает, что на восток арабской республики были вновь передислоцированы порядка 150 грузовиков и автомобилей с техникой, оборудованием и оружием США.

Криминальный нефтебизнес США под флагом боевиков YPG

Примечательно, что вся эта криминальная схема американцев существует под флагом так называемого Курдистана. Свое присутствие на востоке арабской республики Вашингтон теперь привык оправдывать не только якобы борьбой с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ), но и необходимостью помогать и защищать «угнетаемых курдов». При этом американцы почти не скрывают, что доля YPG в преступном энергобизнесе США практически незначительна.

«Мы собираемся быть там [в нефтеносных районах Сирии] в течение определенного периода времени, чтобы сохранить контроль над ресурсами и убедиться, что нет угрозы возрождения ИГ1. Также мы должны убедиться, что у курдов есть какие-то доходы от этих нефтегазовых месторождений», – заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен журналистам канала NBC News.

Очевидно, что, говоря о «каких-то доходах», он имеет виду лишь жалкие доли процентов от реальных прибылей криминального американского нефтебизнеса в САР. Это звучит так же уклончиво неопределенно, как и употребленное О`Брайеном словосочетание «в течение определенного периода времени» в том месте, где он говорил о планируемых сроках пребывания в арабской республике.

Таким образом, курдские радикалы для США – лишь ширма, за которой они могут спокойно выкачивать нефть из недр другой суверенной и независимой страны. Однако занятые именно этим американцы не замечают или стараются не замечать того, что разворачивается в мирных районах Восточного Дейр-эз-Зора и соседних провинций, где реальную власть захватили боевики YPG.

Целенаправленно наступая в направлении нефтяных полей в рамках операции «Буря Джазиры», курдские группировки и Соединенные Штаты захватывали все территории на своем пути, подавляющее большинство которых являются местом проживания арабов-суннитов. Конечно, установление там курдской оккупационной власти спровоцировало возобновление и усиление этноконфессионального конфликта.

Он осложнялся, кроме того, откровенно репрессивной антиарабской политикой, которую избрали главари Рабочей партии Курдистана (РПК). Так, дети в местных школах были вынуждены принудительно учиться по курдским учебникам и на курдском языке.

Помимо этого, во всей зоне оккупации уже несколько лет не прекращается насильственная мобилизация в состав Демократических сил Сирии (SDF). Курдские радикалы постоянно похищают и отправляют на службу, и в частности сразу на самые горячие участки фронта, местных арабов в целях восполнения собственных потерь.

При этом мирные митинги граждан против этих и других видов дискриминации часто грубо подавляются путем использования оружия, что провоцирует жертвы среди населения.

Экономические и гуманитарные раны Сирии

Таким образом, на фоне экономической деградации восточного региона из-за разрушительной деятельности США там разворачивается и социальная деградация, уже обернувшаяся настоящей гуманитарной катастрофой по вине курдских террористов, заметил в беседе с корреспондентом ФАН доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Нелегальный нефтебизнес американцев все больше раскалывает страну, не давая официальным властям установить наконец законность и правопорядок за Евфратом. В результате активизируются всевозможные банды, террористические и просто криминальные, но прежде всего курдские. Уже с их подачи расцветает наркотрафик, торговля оружием, даже контрабандная трансплантация органов, о чем также с востока Сирии поступали сообщения. Конечно, там из-за YPG и других бандгрупп также становится больше убийств, насилия и притеснений в отношении местных жителей. В таких «черных зонах», где американцы все пускают на самотек, имеют место практически все самые жестокие виды преступлений против человечности», – указал наш собеседник.

Все потому, что, сколько бы политики США не декларировали с трибун о первостепенности демократических принципов, реальный курс Штатов всегда направлен на собственную выгоду и легкую наживу.

«Внутри таких зон криминального беспредела легко отмыть деньги, уйти от законного преследования и замести следы, поэтому американцам поддержание такого «порядка» выгодно. Тем более что им, как и курдским радикалам, в действительности все равно на сирийцев, их судьба их не волнует. Поэтому обстановка на востоке САР действительно сложилась критическая, а криминальная и террористическая угроза там на высочайшем уровне. Сейчас эта ситуация, о которой я говорил уже давно, практически полностью обнажилась. Трамп уже не скрывает своей реальной задачи в Сирии – это осуществление комплексной агрессии против страны для захвата нефтяных ресурсов, и не столько важно чьими руками – ИГ или курдских боевиков», – отметил эксперт.

Придумывать оправдания своим преступлениям в САР Вашингтону становится все сложнее, тем более когда все чаще публикуются новые разоблачающие подробности. На днях очередные факты представило министерство обороны РФ.

«В результате Трамп решил даже не скрывать, что считает кражу нефти на Ближнем Востоке чуть-ли не священным правом США. Фактически он озвучил то, что стеснялись говорить президенты до него. Американцы, как стервятники, вцепились в чужие национальные энергоресурсы и чувствуют себя безнаказанно. Они прикрывались террористами и ИГИЛ1, и YPG, но теперь решили действовать почти открыто, как бы говоря, мол, это мы можем требовать от кого-то следования международным законам, но от нас такого требовать никто якобы не имеет права, это мы решим сами», – резюмировал Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.