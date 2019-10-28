Эксперты обсудят высокотехнологичные отрасли промышленности на WorldSkills Hi-Tech 2019

Екатеринбург, 28 октября. Участников и посетителей чемпионата WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге ожидает чрезвычайно насыщенная деловая программа, включающая конференции, семинары, круглые столы и презентации.

С 29 по 31 октября в Екатеринбурге в рамках VI Национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2019 состоится деловая программа, включающая более 40 тематических сессий с участием представителей органов государственной власти, крупнейших российских корпораций и предприятий, а также некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

В ходе тематических сессий будут обсуждаться механизмы кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности, а также будущие профессии, вопросы подготовки кадров и повышения производительности труда.

Кроме того, в рамках деловой программы WorldSkills Hi-Tech 2019 будут подведены промежуточные итоги внедрения методик WorldSkills в работе с кадрами на крупнейших промышленных предприятиях России.

В работе конференции WorldSkills Hi-Tech 2019 примет участие замминистра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов, замглавы Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев, первый замглавы Свердловской области Алексей Орлов и многие другие. Организаторами мероприятия выступили союз WorldSkills Russia, правительство Свердловской области, а также министерство промышленности и торговли РФ и Агентство стратегических инициатив.