Подозреваемого в шпионаже в пользу России мужчину задержали в Польше

Варшава, 28 октября. Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб в правительстве Польши, Станислав Жарын.

«В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения», — рассказал он.

По словам Жарына, после предъявления обвинений некоему Петру С. в якобы сотрудничестве с российской разведкой были проведены обыски, которые «послужили основанием для двух дополнительных обвинений — в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов». Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Мужчина по решению польского суда арестован сроком на три месяца. Об этом сообщили в эфире «Польского радио», передает «Взгляд».

Ранее президент Чехии Милош Земан призвал контрразведку страны заняться делом вместо того, чтобы искать мифических «российских шпионов». Он удивился, что за шесть лет его нахождения у власти в стране не было обнаружено ни одного «российского шпиона». Глава Чехии раскритиковал работу Службы безопасности и информации государства.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) заявил, что президент Чехии уже в течение достаточно продолжительного времени последовательно выступает против «разнузданной русофобской кампании» политической элиты Европы.