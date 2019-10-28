Ходорковский подставляет россиян и выдает их за «политзаключенных»

Москва, 28 октября. Тюремный срок за интервью — это реальность, если оно дано нежелательной организации. Проблема заключается в том, что владельцы таких организаций всяческими способами пытаются маскировать свою реальную деятельность. К примеру, беглый олигарх Михаил Ходорковский скрыл свою нежелательную в Российской Федерации организацию Open Russia под большим количеством других проектов, но контакты с любым из них грозят ответственностью.

Одна из самых нежелательных в стране организаций — «Открытая Россия», организованная предпринимателем Ходорковским. Невзирая на название, к России указанная структура никакого отношения не имеет. Так, ее реальное название — Open Russia, зарегистрирована организация в Британии, а финансируется «демократическими» фондами, работающими под тщательным контролем спецслужб США, которые так желают «открыть» Россию.

Примечательно, что участники «Открытой России» сильно возмущены фактом признания организации нежелательной. По их словам, Open Russia к ним отношения не имеет. Практически сразу после того, как стало известно о внесении организации в специальный перечень, редакция «Интерфакс» связалась с пресс-службой «Открытой России», которая заявила, что их структура вовсе не связана с западной.

Сам Михаил Ходорковский различий между своей «Открытой Россией» и Open Russia не делает.

На его сайте в разделе Initiatives («Инициативы») есть два баннера: один — Institute of modern Russia («Институт современной России») и Open Russia — та самая Open Russia, которая признана нежелательной. Ссылка Open Russia приводит на нефункционирующий сайт. Роскомнадзор к этому не имеет никакого отношения, поскольку сайт хотели удалить сами владельцы. На специальном портале можно увидеть, как выглядела страница до попыток ее уничтожить, пишет Nation News.

В разделе Support our initiatives («Поддержите наши инициативы») есть баннеры проектов, которые ведет нежелательная в РФ Open Russia.

Стоит отметить, что все вышеуказанное — проекты Open Russia, реализация которых на территории России запрещена в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Так, за участие в любом из этих проектов законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Сайт «Открытой России» убрали из общего доступа не без причины. Поводом стало уголовное производство по статье о деятельности нежелательных иностранных организаций, возбужденное на репортера «МБХ медиа» Александра Савельева в Краснодаре. Скорее всего, следователи также обратили внимание на очевидную связь между «Open Russia» и входящими в нее проектами.

Однако Ходорковский пытается скрыть эти связи от граждан, чем провоцирует людей на неумышленное нарушение закона. Сотрудники полиции, безусловно, реагируют на нарушение закона, а очередной незадачливый соратник «оппозиции» подвергается штрафным санкциям или отправляется за решетку. Олигарх моментально объявляет нарушителя «политзаключенным», естественно, не упоминая, что сам его и подставил.