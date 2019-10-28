Лекарства, которые не лечат — эксперты назвали потенциально опасные для здоровья препараты

Эксперты назвали препараты, которые считаются лекарственными средствами и продаются в аптеках, но при этом не только не приносят пользы (что еще полбеды), но и могут серьезно навредить здоровью. Федеральное агентство новостей собрало в инфографику советы медиков по поводу таких лекарств с недоказанной эффективностью, а, возможно, даже просто вредных.

К небезопасным средствам медики в первую очередь относят столь популярные у нас гомеопатические препараты, клинический эффект которых так и не смогли доказать в течение десятков лет. По мнению специалистов, если такую пустышку назначают пациенту, у которого нет ничего серьезного, страдает только его кошелек. Но когда средство с недоказанной эффективностью назначают человеку с серьезным заболеванием, где каждый час на счету, это реально опасно — драгоценное время может быть безвозвратно упущено.

«Кроме того, гомеопатические шарики нередко состоят из молочного сахара — лактозы, которая не всеми усваивается, а входящая в состав лактозы D-галактоза ускоряет старение мозга и иммунной системы, как было доказано в экспериментах на мышах», — рассказал изданию Life доктор биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной радиобиологии и геронтологии РАН, профессор Алексей Москалев.

Среди потенциально опасных средств ученый назвал так называемые иммуномодуляторы, которые могут не стимулировать, а наоборот — подавлять иммунитет. Кроме того, по словам медика, растительные препараты, помимо недоказанного эффекта, могут содержать токсины, вредные алкалоиды и сапонины.

«Регулярный прием таких препаратов может вызвать проблемы с печенью», — предупредил ученый.

Врачи также считают как минимум недоказанной пользу от применения таких средств, как гепатопротекторы (якобы «помогающие» печени), ноотропы (стимуляторы мозга), активно рекламируемые пробиотики и пребиотики (рекомендуемые при приеме антибиотиков), хондропротекторы (которые якобы «лечат» больные суставы), а также поливитамины и БАД (биоактивные добавки).

Больного эти препараты не вылечат, а здоровому такая «профилактика» тоже не нужна: лучше просто придерживаться здорового образа жизни, советуют врачи. Медики согласны с тем, что эффект плацебо никто не отменял, и некоторым эмоциональным пациентам подобные средства вроде бы реально помогают — уменьшают боль, повышают настроение и вообще создают положительный настрой, что способствует нормализации самочувствия.

Поэтому, по мнению врачей, к таким препаратам следует относиться именно как к биологическим добавкам и не рассчитывать на них при серьезном заболевании. Использую БАД, нужно также не забывать о простом здравом смысле — стараться не попасться на улочку мошенников, которые втюхивают откровенные пустышки за огромные деньги, а также помнить о чувстве меры. Если речь идет о биологической добавке, ее нужно принимать именно как добавку: в небольших дозах, а не горстями на завтрак, обед и ужин. Короче, если вы поклонник гомеопатии и других непроверенных средств — совет медиков: на белые шарики надейся, но к традиционным врачам дорогу не забывай.