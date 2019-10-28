Появилась очередная версия «обнаружения» аль-Багдади американцами

Багдад, 28 октября. Появилась очередная версия «обнаружения» американскими военными главы экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Как сообщает Reuters, «террориста номер один» якобы сдал один из его ключевых помощников.

По данным агентства, установить местонахождение аль-Багдади помог Исмаил аль-Этави. Он рассказал, что лидер запрещенной в России ИГ1 иногда проводил важные переговоры со своими командирами в передвигающихся микроавтобусах, груженых овощами, — это позволяло избежать обнаружения.

Отметим, что это уже третья версия обнаружения аль-Багдади американцами. Первоначально президент США Дональд Трамп заявил, что месторасположение главы ИГ удалось вычислить благодаря агентурной операции, которая длилась месяц. Затем американские СМИ сообщили, что обнаружить аль-Багдади удалось после допроса его жены. Теперь же говорится, что «главного террориста» сдал человек из его окружения. При этом США так и не объяснили, что делал аль-Багдади на территории, на которой его якобы обнаружили.

Напомним, ранее Трамп объявил, что американские солдаты якобы «уничтожили» аль-Багдади. По заявлению президента США, террориста завели в тупик собаки, после чего произошел взрыв и обвал тоннеля на главаря «Исламского государства». Трамп объявил также о некой экспертизе, которая «подтвердила» по уцелевшим останкам, что погиб именно аль-Багдади.

Многие эксперты сходятся во мнении, что заявление американского лидера является сомнительным, поскольку США не представили никаких доказательств. Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что не поступало никакой достоверной информации об американской спецоперации и ее результатах.

1 Организация запрещена на территории РФ.