США привезли в Ирак останки неизвестного, которого будут выдавать за аль-Багдади

Багдад, 28 октября. Представители США привезли в Ирак останки, по их утверждениям, «ликвидированного» в Сирии главаря террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщили арабские СМИ.

По данным журналистов, останки перевезли на военную базу Айн эль-Асад, которая расположена в иракской провинции Анбар. В этом районе, отметим, расквартированы военнослужащие США.

Представители СМИ не исключили, что главаря ИГ или того, кого за него выдают, могут похоронить на территории Ирака.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что американские солдаты загнали в угол и «уничтожили» аль-Багдади. По заявлению главы Белого дома, террориста завели в тупик собаки, после чего произошел взрыв и обвал тоннеля на главаря ИГ. Трамп объявил также о некой экспертизе, которая «подтвердила» по уцелевшим останкам, что погиб именно аль-Багдади.

Многие эксперты поставили слова американского президента под сомнение, указав на отсутствие каких-либо доказательств. В Минобороны России заявили, что нет никакой достоверной информации об американской спецоперации и ее результатах. В военном ведомстве подчеркнули, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции не было зафиксировано.

Очередная «смерть» аль-Багдади не имеет никакого оперативного влияния на обстановку в Сирии или на действия оставшихся в Идлибе террористов, констатировали в Минобороны РФ. Отметим, что это далеко не первое громкое заявление о якобы «гибели» главаря ИГ за последние годы, но ни одно из них не нашло до сих пор официального подтверждения.

1 Организация запрещена на территории РФ.