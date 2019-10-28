Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Пьяные американские морпехи напали на полицейские машины в Японии

40
0 Оставить комментарий

Пьяные американские морпехи напали на полицейские машины в Японии

Токио, 28 октября. Полиция арестовала трех американских морских пехотинцев на южном японском острове Окинава за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, инцидент произошел накануне на дороге в районе курортного поселка Онна. Американские военные, как говорится в сообщении, атаковали патрульную машину, несколько раз ударив по ней. У другого автомобиля они разбили лобовое стекло.

Арестованные морские пехотинцы, по данным следствия, нападали на полицейские машины в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяные американские морпехи напали на полицейские машины в Японии

Как напоминает «Газета.ru», на Окинаве расположена основная часть военных объектов США в Японии. Например, на острове дислоцирована дивизия морской пехоты, которую Вашингтон активно привлекает к операциям в других районах, в частности на Ближнем Востоке. Сейчас ведется подготовка к переводу части подразделения на тихоокеанский остров Гуам, принадлежащий Соединенным Штатам.

Отметим, что произошедший в Японии инцидент с участием американских военных далеко не единственный. Например, весной этого года арестовали старшего рядового авиабазы США на Окинаве. Он, будучи пьяным, управлял автомобилем в нетрезвом виде и стал участником ДТП. Два человека пострадали.

Ранее в Японии произошло еще одно громкое происшествие с участием американского морского пехотинца. В городе Тятан военный убил местную жительницу.

infox - new
Источник: Kyodo
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров