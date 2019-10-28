Шнуров объяснил, зачем посещает заседания совета при комитете Госдумы по культуре

Москва, 28 октября. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, зачем посещает заседания общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Музыкант заметил, что ему интересно послушать людей.

«Мне интересно послушать людей​​​. Не самые последние люди в этой стране делятся своими мнениями. Я человек, обладающий опытным умом, пытливым, поэтому мне нужно знать, что происходит. Я хочу быть в курсе», — подчеркнул Шнуров.

Отметим, первый состав общественного совета при комитете Госдумы был учрежден в 2019 году. В его состав вошли в том числе специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер, руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и другие известные деятели культуры и искусства.

Напомним, на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре на тему «Могут ли россияне вновь стать самой читающей нацией» Шнуров заявил, что начитанность не гарантирует человеку достижения успеха. По его словам, ребенок не захочет читать, если соответствующего примера нет в семье. Он объяснил, что у ребенка может быть отец, который «не читает и прекрасно себя чувствует с бутылкой водки перед телевизором».