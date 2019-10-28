Москва, 28 октября. Сотрудники нескольких «либеральных» СМИ рассказали, на что им приходится идти ради работы. Эти люди регулярно сталкиваются с цензурой и публикацией фейков в интересах спонсоров.

Например, корреспондент интернет-проекта «Медуза», зарегистрированного в Латвии, признался, что переехал в Ригу и стал сотрудником издания из-за хорошей зарплаты (2,5–3 тысячи евро) и желания писать, «что хочешь».

«Однако мое пребывание в ощущении полной свободы было недолгим», — поделился молодой человек.

Он рассказал, что у «Медузы» есть обязательства перед некими коммерческими структурами, поэтому писать можно только то, что позволит начальство. Так, редакторы отделов обязаны направлять все темы на согласование с редактором Иваном Колпаковым или лично с генеральным директором проекта Галиной Тимченко. Кроме того, из текстов порой убираются целые куски, а когда сотрудник спрашивает у редактора, почему это произошло, ему отвечают, что корреспондент не смог профессионально собрать факты. Также сотрудники «Медузы» сталкиваются с серьезной проблемой — с ними не желают общаться российские чиновники, а федеральные ведомства не отвечают на запросы издания.

В качестве примера цензуры в «Медузе» можно привести статью о смерти диссидента Владимира Буковского, в которой ничего не говорилось об уголовном деле, открытом в отношении него британской полицией в связи с детской порнографией на компьютере.

Корреспондент «либерального» телеканала «Дождь», финансируемого за счет платной подписки и траншей Еврокомиссии, рассказала, что видела в этой работе хорошие перспективы развития.

«Но через пару лет работы я поняла, что все мои представления о «Дожде» были иллюзорными, на самом деле стремиться здесь не к чему», — отметила девушка.

По ее словам, устраиваться на телеканал приходят «мажоры» из богатых семей, которые могут позволить себе работать по 12 часов в день за зарплату в 50 тысяч рублей. Корреспондент рассказала, что из-за низкой зарплаты сотрудники «Дождя» «особо не заморачиваются»: журналисты не проверяют информацию, а ведущие не следят за тем, что говорят. Кроме того, на телеканале запрещено нелестно отзываться о скандальном блогере Алексее Навальном и его так называемом «Фонде борьбы с коррупцией», признанном в РФ иностранным агентом.

Журналист, сотрудничавший с журналом The New Times (финансируется на средства Фонда поддержки свободы прессы), подчеркнул, что издание никогда не было независимым.

«Его издатель и главный редактор Евгения Альбац в своей работе лоббирует интересы каких-то бизнесменов, политиков», — сообщил мужчина.

При этом издание не пиарит покровителей, а критикует и компрометирует их противников. По словам журналиста, для достижения этих целей Альбац готова публиковать откровенные фейки и непроверенную информацию.

Редактор сайта московского бюро «Радио Свобода» (СМИ признано иноагентом, финансируется из американского бюджета через Агентство США по глобальным медиа) рассказала RT, что их читатели — это так называемая «демшиза». Женщина сообщила, что директора русской службы «Радио Свобода» Андрея Шарого, офис которого находится в Праге, вообще не волнует посещаемость сайта. Необходимо, чтобы на портале ежедневно публиковалась информация о «проблемах российской власти».

Сотрудник телеканала «Настоящее время», который, как и «Радио Свобода», финансируется из американского бюджета через Агентство США по глобальным медиа, подчеркнул, что СМИ управляется не журналистами, а менеджерами «средней руки». По словам мужчины, платят на телеканале довольно хорошо, а через 10 лет работы можно даже получить американский паспорт по упрощенной схеме, поскольку фактически все работники СМИ являются сотрудниками Госдепа США. Кроме того, многие сотрудники СМИ уже давно живут в Европе, поэтому просто оторваны от российской реальности.

«Методички какие-то есть, но касаются они в основном американских событий. И понятно почему: мы являемся частью американской государственной машины», — сообщил сотрудник телеканала.

Из рассказов сотрудников «либеральных» СМИ следует, что это точно не те издания, куда следует идти за «свободой слова»: редакционную политику в изданиях определяют не светлые идеи, а вполне конкретные коммерческие и политические интересы, враждебные России как государству.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей представило собственный классификатор СМИ. В него вошли около 500 различных изданий. Основная задача проекта — создать азбуку онлайн-СМИ, которая поможет российскому читателю выбрать надежный источник информации.