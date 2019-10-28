В Госдуме объяснили, почему россияне стали меньше бояться военного нападения на страну

Россию воспринимают как сильное и самодостаточное государство из-за успехов в развитии вооруженных сил, считает зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин.

Согласно результатам проведенного ВЦИОМ опроса, меньше трети россиян (31%) опасаются военного нападения на Россию, при этом больше половины из них (53%) верят, что такая угроза исходит со стороны США.

Социологи заметили, что россиян, допускающих возможность войны, стало меньше по сравнению с декабрем 2018 года — сейчас их 31% вместо прошлогодних 43%.

Кроме того, исследование показало, что в угрозу войны верят 35% респондентов в возрасте от 60 лет и старше.

Однако около 61% россиян не видят оснований для волнений из-за возможного военного нападения на Россию. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет такую позицию разделяет подавляющее большинство (75%).

Респонденты также считают, что США, Украина, Великобритания и Польша — это страны, с которыми у России на данный момент наиболее напряженные и даже враждебные отношения.

Социологи отмечают, что в тройку стран, с которыми у России сложились наиболее прочные отношения, входят Китай (так считают 45% респондентов), Белоруссия (30%) и Казахстан (21%).

Как отмечает Юрий Швыткин, уменьшение количества людей, которые боятся нападения на Россию, связано с успехами во внешнеполитической деятельности нашего государства, которые достигнуты благодаря президенту России Владимиру Путину, МИДу и Минобороны.

«Произошли успехи в развитии вооруженных сил Российской Федерации, а именно — их переоснащение и переход на профессиональную основу. Кроме того, другие государства воспринимают Россию как сильное и самодостаточное государство, способное за себя постоять. Россия играет большую роль в урегулировании различных конфликтов, то есть она выступает «центром тяжести» на Ближнем востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил Швыткин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий напоминает, что российская военная доктрина строится исходя из оборонного потенциала и с учетом внешних угроз.

«Мы не занимаемся самоуспокоением. Поэтому есть поговорка: хочешь жить в мире — готовься к войне. Мы все равно следуем этой поговорке. Таким образом мы совершенствуем свое боевое мастерство», — рассказал депутат.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН о том, с чем связано большое количество людей, которые видят угрозу в США, Швыткин отмечает, что «заявления из Пентагона часто носят агрессивный характер».

«Это также касается недавнего выхода США из ДРСМД. Кроме того, они намерены выйти из Договора по открытому небу. В таком случае люди воспринимают США как государство, носящее агрессивный характер», — добавил парламентарий.

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