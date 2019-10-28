Злоключения Бутиной доказали опасность поездок россиян в США

Американские судья и прокурор извинились перед Марией Бутиной после судебного заседания. А в частном разговоре с ней судья даже призналась, что для понимания невиновности россиянки ей «хватило пяти минут». Об этом вернувшаяся 26 октября на родину Бутина рассказала в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

По словам Марии, причиной таких неожиданных извинений, которые резко контрастировали с показательной суровостью вынесенного ей приговора, было отсутствие состава преступления в ее деятельности. Тем не менее это не помешало американцам более года продержать Бутину за решеткой в нечеловеческих условиях по вздорному обвинению.

Федеральное агентство новостей обращает внимание на то, что прецедент Бутиной радикально сдвинул правоприменительные нормы американской юридической системы, недопустимо и опасно расширив толкование уже и без того размытого определения «агента влияния». Теперь в качестве такового может выступать любой неугодный властям США иностранец, а под удар сфабрикованного обвинения можно подвести практически любую деятельность иностранных граждан на территории Штатов.

Поездки в США стали для россиян крайне опасным делом — об этом стоит помнить каждому, даже если он считает себя «вне политики».

В кандалах, в одиночке, без сна

Россиянка Мария Бутина была арестована в США 16 июля 2018 года. Основанием для ареста послужило выдвинутое ей обвинение о деятельности в качестве «иностранного агента» без соответствующей регистрации в Штатах.

Слушания по делу Бутиной длились практически год — и 26 апреля 2019 года она была приговорена в США к 18 месяцам тюрьмы. Показательный момент: несмотря на сделку со следствием, на которую пошла Мария, прокуратура потребовала для нее полтора года тюремного заключения, а суд утвердил это наказание без малейшего смягчения.

Многие эксперты считали, что сделка со следствием, к которой Бутину принудили за счет суровых условиях тюремного содержания, лишения сна, надевания кандалов и запирания в одиночной камере, выльется в формальный шестимесячный приговор и освобождение в зале суда. Но на самом деле Мария, с учетом предварительного заключения, отсидела свой срок полностью!

Объяснить такую суровость американского суда можно исключительно тем, что «процесс Бутиной» носил откровенно политический характер. А столь жестокое наказание было призвано оправдать целый ряд процессуальных, юридических и фактологических натяжек, которые были призваны превратить обычную россиянку в «сотрудника российских спецслужб» и «всесильного агента влияния».

Право на оружие

Тридцатилетняя Мария Бутина — уроженка города Барнаула. Прославившаяся в США «лоббизмом» среди членов Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) Мария увлекалась оружием с самого детства. По ее словам, ребенком она всегда внимательно наблюдала за тем, как отец разбирал и чистил охотничье ружье, а сама взяла в руки оружие и сделала первый выстрел, когда ей было всего десять лет.

Впрочем, семья Бутиных совершенно не желала «оружейного» будущего для двух своих дочерей, Марии и Киры. Поэтому Мария с отличием закончила гимназию с углубленным изучением английского языка, а после средней школы поступила в Алтайский государственный университет по специальности «политология» и «педагогика».

Еще во время учебы в вузе Бутина открыла собственный бизнес — сеть мебельных магазинов, которая оказалась весьма успешной в Алтайском крае. Индивидуальным предпринимателем в сфере мебельного производства был и ее отец — так что, казалось, что небольшой семейный бизнес попал в надежные руки молодого поколения.

Однако настоящей страстью Бутиной по-прежнему было оружие. Уже в 22 года, к моменту окончания вуза и поступления в аспирантуру при нем, Бутина становится одним из учредителей российской общественной организации «Право на оружие», которая выступает за расширение прав российских граждан на владение и использование короткоствольного и нарезного стволов.

Общественная деятельность Бутиной подтолкнула ее к скорому переезду в Москву, где идеи движения «Право на оружие» привлекли внимание и получили поддержку части российских политиков и бизнесменов. Так, одним из негласных покровителей организации называли тогдашнего заместителя председателя Совета Федерации Александра Торшина, а ее почетными членами стали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, режиссер Иван Охлобыстин и даже беглый депутат Госдумы Илья Пономарев.

Столь пестрый состав поддерживавших Бутину публичных лиц весьма показателен: Марию интересовало оружие и связанные с ним юридические и общественные вопросы, в то время как политическая повестка занимала ее весьма слабо. В результате в круг ее знакомств и связей входили как представители «партии власти», так и, например, оппозиционный блогер Алексей Навальный.

Судя по всему, в Москве у Бутиной возникло немало богатых и влиятельных знакомых, но в целом она по-прежнему оставалась независимым человеком. Ее жизнь в столице и общественную деятельность обеспечивало рекламное агентство, во многом связанное именно с оружейной тематикой.

К московскому периоду жизни Бутиной относятся и ее первые контакты с американскими политиками и общественными деятелями. Так, в 2013 году на сайте «Права на оружие» появилось видеообращение тогдашнего представителя США при ООН, бывшего советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, который выступил с поддержкой инициативы по либерализации доступа к оружию в России.

Что интересно, впоследствии, уже во время судебного процесса, эта связь Бутиной с Болтоном всячески замалчивалась со стороны представителей американского закона — так как в противном случае получалось, что «русский агент влияния» подобрался чуть ли не к первому лицу США.

В 2014 году, согласно опубликованным материалам следствия, Мария Бутина познакомилась с Полом Эриксоном — американским юристом-республиканцем и активным членом NRA. В преданных огласке документах Минюста США указывается, что Бутина состояла в отношениях с 56-летним американцем, которым, с большой долей вероятности является именно Эриксон — и через его посредство получила контакты других американских политиков.

Впрочем, впоследствии прокуратура США была вынуждена официально признать, что допустила ошибку и неверно интерпретировала переписку Бутиной, приписав ее интимную связь с Эриксоном без должных доказательств. По мнению защиты, эти обвинения были крайне важны для американского суда, чтобы сделать историю Бутиной максимально похожей на шпионский триллер о «коварной русской соблазнительнице».

Насколько связь с Эриксоном повлияла на дальнейший выбор Бутиной и ее переезд в США, неизвестно. Ясно лишь, что в России ряд инициатив, выдвинутых ею в области либерализации оружейной сферы, так и не получил поддержки властей.

Например, «Право на оружие» продвигала законопроект «Мой дом — моя крепость», который предполагал расширение законодательного толкования понятия «самооборона». Эта инициатива была одной из первых, которая набрала необходимые 100 тысяч голосов на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). Впоследствии законопроект был даже одобрен экспертной группой РОИ, однако получил негативные комментарии МВД и министерства юстиции и не был принят в качестве законодательной инициативы.

После такой неудачи Бутина в 2015 году ушла с поста председателя организации и в том же году поступила в Американский университет (American University) в Вашингтоне.

«Агент Бутина»

В связи с началом учебы в США Бутина несколько раз в течение 2015 года посещала Америку. Так, в июле того года Мария приняла участие в предвыборном митинге Дональда Трампа, задав будущему президенту вопрос о его политических намерениях в отношении России и получив положительный ответ. С августа 2016 года Бутина уже постоянно проживала в США по студенческой визе, а в мае 2018 года получила степень магистра в Американском университете по специальности «международные отношения».

Даже это следствие пыталось трактовать в свою пользу, выставляя ее обучение в университете как фиктивное прикрытие лоббистской деятельности. ФБР опубликовало письма Бутиной, судя по всему, адресованные все тому же Эриксону, в которых она просила его выполнить за нее домашнюю работу, заданную в университете, отредактировать ее курсовые, а также дать ответы на экзаменационные вопросы. Из этих фактов прокуратура попыталась сделать вывод о том, что Бутина обучалась в Вашингтоне фиктивно, с посторонней помощью, а в реальности «продолжала работать для российского правительства»!

В реальности же эти обвинения в суде рассыпались, так как стало ясно, что Бутиной просто часто не хватало времени для учебы — на фоне ее постоянных контактов с представителями американского истеблишмента по оружейной повестке.

На этих неформальных контактах, собственно говоря, и базировалось обвинение США против Бутиной. В частности, в деле фигурировало ее письмо за сентябрь 2016 года, в котором она выразила личное мнение, что на президентских выборах победит кандидат-республиканец. В качестве адресата письма, судя по всему, снова выступал Эриксон.

В том письме Бутина предположила, что смена хозяина Белого дома станет «окном возможностей» для выстраивания конструктивных отношений между Россией и США. Ведь предыдущий курс Барака Обамы к тому моменту завел российско-американские отношения в глухой тупик. В письме к Эриксону Бутина пишет, что «центральным местом» в Республиканской партии является NRA, а ее, как «представителя неофициальной российской дипломатии», стоит познакомить с лидерами американских консервативных кругов, близких к Национальной стрелковой ассоциации США.

Как ни странно, данное письмо, а также ряд неофициальных контактов Бутиной с американскими политиками средней руки и столь же серыми общественными деятелями, и легли в основу обвинений против нее, которые были предъявлены по разделу 18, частям 951 и 371 Свода законов США. Часть 371 описывает «сговор, направленный на совершение преступления или на обман в отношении Соединенных Штатов». Часть 951 регулирует работу «агентов иностранных правительств» и предписывает их регистрацию в Минюсте США и уведомление генерального прокурора США о своей деятельности.

Нарушение данного требования предусматривает в качестве максимального наказания десять лет тюрьмы, а «сговор» является лишь вспомогательным, отягчающим обстоятельством — его прокуроры в США «лепят» на любое обвинение, пытаясь сделать жертву максимально сговорчивой.

Так что же означает «работа без регистрации»?

Охота на «русскую ведьму»

Определение «иностранного агента», по американскому Foreign Agent Registration Act (FARA), весьма расплывчато. Достаточно сказать, что само определение foreign agent, звучащее как уголовное обвинение, употребляется намеренно — многие другие страны называют человека с таким статусом лишь «зарубежным представителем». Законы же США прописаны в этом случае намеренно жестко, чтобы изначально придавать функциям таких лиц или организаций печать противоправной деятельности.

Обратим внимание: за все время существования статуса «иностранного агента» по данной статье было возбуждено всего около ста уголовных дел, но только три (!) раза до казуса Бутиной по таким обвинениям было вынесено окончательное обвинительное заключение. Связано это с простым фактом: закон об «иностранных агентах» вводился прежде всего в целях борьбы с пропагандистской деятельностью пронацистских организаций в период накануне и во время Второй мировой войны.

Впоследствии этот антинацистский закон попытались неумело адаптировать сначала под требования Холодной войны, а затем и под условия новой гегемонии США. Неумело — потому что американская внешняя политика вот уже более полувека подразумевает открытое вмешательство Вашингтона в дела других стран — при полном неприятии любого, даже самого косвенного вмешательства кого-либо во внутриамериканскую политику.

Итогом такого законодательного «тяни-толкая» стал правоприменительный компромисс: для возбуждения уголовного дела по требованиям FARA были необходимы доказательства того, что нарушение закона носит масштабный характер, а обвинение может последовательно обосновать и защитить такого рода позицию. Обычно в роли подобных доказательств выступали значительные суммы зарубежных финансовых вливаний в того или иного «иностранного агента», которые носили бы регулярный и, как правило, связанный с государством характер.

Понятно, что в «деле Бутиной» таких «вливаний» не оказалось вовсе. Следствием установлено лишь, что Мария обсуждала с «русскими олигархами» бюджет своего путешествия в США, а финансовую поддержку ей и ее организации в течение ряда лет оказывал российский миллиардер Константин Николаев. Но все эти пожертвования касались Бутиной лично, тогда как денег на «подкуп» американских политиков или бизнесменов никто в Америке так и не нашел.

Для сравнения: в процессах, возбужденных по требованиям FARA после 1966 года, обычно фигурировали многомиллионные суммы прямых иностранных субсидий, а в одном из дел 1998 года, которое увенчалось обвинительным приговором, было и вовсе доказано прямое участие иностранной спецслужбы в деятельности «иностранного агента», что превращало всю историю в обычный шпионаж.

Понятно, что никакие пожелания в «установлении тесных неформальных российско-американских отношений» не могли быть основанием для определения Марии Бутиной как «иностранного агента» — даже с учетом весьма расплывчатых формулировок американского закона. Иначе практически любая делегация из России, которая встречается с американскими политиками, бизнесменами или представителями СМИ, тут же окажется в таком же пикантном «полулегальном» статусе: ведь кто-то же оплатил им поездку в США!

Отсюда можно сделать вывод: «дело Бутиной» оказалось не более чем политической «охотой на ведьм», которую, к тому же, даже не смогли обставить правильным набором юридических и фактических деталей. С другой стороны, отпустить Марию после сделки со следствием тоже было невозможно — и в итоге российской политзаключенной «скостили» лишь 10 дней из ее 18-месячного заключения.

В США последствия «дела Бутиной» вполне очевидны. Там снова хотят представить Россию в виде привычного врага, давая американским гражданам понять: «Не высовывайтесь. За любые, даже самые безобидные контакты с российскими гражданами вы будете наказаны по всей строгости американских законов. Какими бы расплывчатыми и двуличными эти законы вам ни представлялись, они будут применены против вас».

Российским же гражданам следует четко уяснить себе: любая их поездка в США чревата тем, что вернуться домой они смогут лишь через пару лет, которые придется провести не в самой лучшей компании. В глазах Вашингтона наша страна вполне официально числится по разряду недругов и в списке «главных мировых проблем». А граждане России «по умолчанию» будут подозреваться в серьезных преступлениях против Соединенных Штатов уже из одного факта посещения этого «царства свободы».

Америка превратилась в опасное место для россиян — и об этом всем необходимо помнить.