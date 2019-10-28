Как Россия может снимать с орбиты американские челноки X-37B

Военный аналитик Вадим Козюлин сообщил, что Россия располагает технологиями, позволяющими снимать с орбиты челнок США X-37B.

Ранее командование ВВС США рассказало о возвращении с орбиты и приземлении в Космическом центре имени Кеннеди, что на мысе Канаверал (штат Флорида), секретного американского мини-шаттла X-37B. Он провел в космосе рекордных 780 суток.

«С сегодняшней успешной посадкой X-37B завершил самый длительный полет и успешно выполнил все задачи миссии», — сообщил директор управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальден.

По его же словам, во время своей миссии челнок провел успешные эксперименты, организованные Исследовательской лабораторией ВВС США.

«Также была обеспечена доставка малых спутников», — добавил Вальден.

Примечательно, что ранее Соединенные Штаты Америки не сообщали о запуске военных спутников с борта мини-шаттла. Кроме того, в каталоге искусственных космических объектов, доступном на специализированном сайте ВВС США, эти объекты отсутствуют. Информация о них также не вносилась в каталог космических аппаратов, размещенный на сайте управления ООН по вопросам космического пространства UNOOSA.

Комментируя заявление командования ВВС США, профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что отсутствие данных о полете X-37B связано с тем, что это программа Пентагона, соответственно, все находится под грифом секретности.

«В свое время это был гражданский проект, который назывался Space Shuttle, но после того, как произошел взрыв второго челнока, гражданскую программу свернули и ее подхватили военные. Но фактически X-37 — это уменьшенная копия того гражданского челнока. Чем он хорош? Тем, что он автоматический, то есть это беспилотник, которому не нужна громоздкая система жизнеобеспечения, которая обычно занимает очень большой объем пространства внутри корабля. Так что он способен летать достаточно продолжительное время, что и было продемонстрировано», — поясняет российский аналитик.

Вадим Козюлин добавил, что те спутники, которые были запущены с материнского корабля, то есть с борта X-37B, не обязательно относятся к самому проекту мини-шаттла. Однако они также относятся к военным, и пока сложно определить их назначение.

«Но наши специалисты могут определить их назначение по сигналам, которые от таких спутников исходят, или по орбитам, то есть в какую группировку они включились по траектории полета. Если это определенная группировка, то по смежным спутникам также можно определить назначение. Скорее всего, это были разведывательные спутники в интересах военных. Но что они конкретно изучают, мы знать не можем, так что это может быть оптическая, радиоэлектронная или геофизическая разведка», — продолжает собеседник ФАН.

В советское время система Space Shuttle могла использоваться как носитель вооружения, поскольку сам челнок мог размещать в своем внутреннем пространстве ядерные боеголовки и, «заныривая» в атмосферу, наносить удар по всей территории СССР. И военный эксперт совсем не исключает, что X-37B также может быть на это способен.

«Хотя существует договор о запрете размещения ядерного оружия в космическом пространстве, поэтому едва ли американцы возьмутся его нарушить. Но сейчас появляются и другие виды вооружения, в частности лазеры, электромагнитные импульсы, рельсотроны и кто его знает, что еще. Так что за этой программой необходимо внимательно следить, и, я уверен, наши военные этим занимаются», — говорит Козюлин.

Кроме того, по словам военного аналитика, у Российской Федерации существуют технологии, позволяющие снимать с орбиты как американские беспилотные челноки, так и любые другие объекты военного назначения.

«И у СССР, и у России были для этого необходимые технологии, которые к сегодняшнему дню только усовершенствовались. Может запускаться ракета с боеголовкой, а могут использоваться разнообразные спутники-исследователи, которые подлетают, изучают устройство вражеских спутников и, если это необходимо, наносят ему вред. Это все уже налажено и отработано», — заключил Вадим Козюлин.

Напомним, челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялось пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Программа X-37B была начата НАСА в 1999 году, но в 2004 году перешла в ведомство военных. Ее подробности, в том числе стоимость, засекречены.