Сирия, 28 октября. США вернули в Сирию войска, ранее отведенные на территорию Ирака. «ан-Нусра»*** обстреляла подконтрольные САА районы в Хаме. Курдские боевики обвиняются в организации взрывов в провинциях Ракка и Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: возобновили боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков в южной части Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по северо-западным районам провинции Хама.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрывов на севере Алеппо и Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: направили военный конвой на юг Идлиба.

Соединенные Штаты: возвращают ранее выведенные подразделения из Ирака в Сирию.

Провинция Алеппо

Еще один взрыв произошел в районах, подконтрольных протурецким формированиям в Северном Алеппо. Сработала бомба, заложенная неизвестными в поселении Тувайран недалеко от города ар-Раи, что привело к гибели одного из гражданских лиц. Еще ряд местных жителей получили ранения. В организации взрыва обвиняются радикальные бандгруппы курдских боевиков, которые нередко осуществляют подпольные вылазки в зонах контроля протурецких сил. Напомним, несколько часов назад также поступала информация о взрыве неподалеку отсюда — в населенном пункте Кудайран.

Провинция Идлиб

На юге провинции возобновили работу российские ВКС. Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), воздушной атаке авиации РФ подверглись опорные пункты исламистов вооруженной оппозиции недалеко от городов Кафр-Набаль и ар-Ракая. Вместе с тем артиллерийские обстрелы позиций противника ведут части Сирийской арабской армии (САА). Так, под огнем правительственных подразделений оказались военные объекты радикалов в окрестностях населенных пунктов Маарет-Хурма и Хазарин.

Тем временем военный источник в сети Twitter (mohmad_rasheed) сообщает о том, что к контрольно-пропускному пункту на холме Сурман, который находится на окраине города Маарет ан-Нуман, прибыл турецкий военный конвой. В составе колонны, сопровождаемой двумя автобусами, движутся несколько бронетранспортеров. Предполагается, что военная техника направляется в сторону одного из наблюдательных постов, размещенных на границах «Большого Идлиба».

Провинция Ракка

Агентство новостей SANA News сообщает о взрыве в городе Сулук в северной части Алеппо. Инцидент привел к гибели двух местных жителей, еще несколько человек были ранены. Отмечается, что бомба была установлена на мотоцикле, припаркованном у местной пекарни. Напомним, после того как на прошлой неделе населенный пункт покинули Отряды народной самообороны (YPG), он перешел под контроль протурецких вооруженных формирований. Предполагается, что перед выходом курдские боевики заминировали оставленные районы, что прежде всего ставит под угрозу безопасность мирного населения.

Провинция Хама

Исламисты антиправительственных формирований, сотрудничающих с «Джебхат ан-Нусрой»1, продолжают провоцировать боевые действия на линии соприкосновения сил с Сирийской арабской армией (САА) на северо-западе региона. По информации новостного портала Step News Agency, боевики провели ракетный обстрел в районе населенного пункта Наур Джурин. Оппозиционные медиапорталы заявляют о гибели и ранении нескольких сирийских солдат, однако пока данная информация нуждается в проверке.

Провинция Хасака

Стало известно о том, что два американских военных конвоя из 150 автомобилей въехали в Сирию из Ирака через погранпереход «Аль-Валид». По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в их составе на территорию Республики за последние три дня вернулись более 500 военнослужащих армии США. Силы Пентагона вновь заняли военную базу «Касарки» на шоссе М-4, покинутую перед началом турецкой операции «Источник мира». Кроме того, американские грузовые самолеты занимались выгрузкой материально-технического оборудования на авиабазе у города Серрин аш-Шималия на востоке провинции Алеппо. Отмечается, что солдаты США прибыли в северные районы САР по решению президента США Дональда Трампа.

По данным новостного портала News-Sinaa, часть вернувшихся подразделений также будет переправлена на восток Дейр-эз-Зора в районы нефтяных полей, которые находятся о оккупации проамериканских «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Напомним, ранее Трамп заявил о намерении «защищать» месторождения. Кроме того, несколько часов назад стало известно о плане США, в рамках которого предусмотрено развертывание танков на побережье Евфрата с целью предотвращения проникновения на оккупированные территории сирийских войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.