Росгвардия обеспечила безопасность более двух тысяч массовых мероприятий в 2019 году

Москва, 28 октября. Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ обеспечили безопасность более двух тысяч массовых мероприятий с начала 2019 года. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

Золотов напомнил, что Росгвардия выполняет ряд важнейших задач, которые включают в себя обеспечение общественной безопасности, а также охрану государственных объектов. По его словам, деятельность Росгвардии получила положительную оценку со стороны общественности, руководства страны, а также организаторов международных мероприятий.

«Всегда на особом контроле вопросы обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка. В этом году наши сотрудники и военнослужащие обеспечивали безопасность на более чем двух тысячах массовых мероприятий. Это и международные форумы, и спортивные состязания, и общественно-политические мероприятия», — пояснил Золотов.

Кроме того, сотрудники ведомства принимают активное участие в антитеррористических операциях, а также в мероприятиях по защите государственной границы, передает «Парламентская газета».

Он также напомнил, что выполняемые росгвардейцами задачи связаны с риском для жизни, поэтому личный состав ведомства тратит большое количество времени на повышение уровня профессиональных знаний и навыков.

Напомним, 5 апреля 2016 года президент России Владимир Путин объявил о создании Росгвардии. Ведомство возглавил Виктор Золотов, который с 2014 года занимал должность первого заместителя министра внутренних дел РФ. В состав Росгвардии вошли Внутренние войска, отряды ОМОН, СОБР, подразделения вневедомственной охраны, а также Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД РФ.