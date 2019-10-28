Пасечник предостерег Зеленского от невыполнения Минских соглашений

Луганск, 28 октября. Новый лидер Украины Владимир Зеленский, несмотря на свои обещания за год решить конфликт в Донбассе, в итоге может так и остаться «президентом-надеждой», предупредил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По словам политика, в народных республиках Донбасса заявления Зеленского о том, что он сможет закончить войну на юго-востоке страны, не вызвало энтузиазма, ведь президент Украины и его команда «уже наобещали достаточно, а сделали даже чуть меньше».

При этом Пасечник указал на то, что предшественник Зеленского Петр Порошенко и вовсе «не делал ничего хорошего», но ЛНР и ДНР все равно постоянно слышали о каких-то новых киевских планах по установлению мира в Донбассе.

Все это, по его мнению, превратилось в новую политическую моду: сначала украинские политики «изощрялись» в описании методов уничтожения населения Донбасса, потом – в своем видении будущего Украины.

«И вот, наконец, пришла пора предлагать план урегулирования конфликта», — с иронией добавил он в интервью РИА Новости.

Это, по мнению Пасечника, не может не удивлять, ведь Украина не может обойти минский формат, «но может заявить, что обещать – не значит жениться». В связи с этим глава ЛНР предупредил Киев, что искать обходные маневры, придумывать увертки, пытаться как-то отшутиться на тему нормандского формата не получится.

«Комплекс мер – это аксиома, весьма доступная для чтения и даже для запоминания. В ней все понятно и последовательно написано», — подчеркнул он.

Именно поэтому, по мнению Пасечника, у Зеленского просто не остается других вариантов, кроме как последовательно выполнять инструкцию , которую за него уже придумали и написали.

«Сможет – будет мир, нет – останется президентом-надеждой», — заключил глава ЛНР.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота в этой стране. Луганская и Донецкая народные республики отказались признавать новые киевские власти и заявили о своей независимости. Тогда правительство Украины начало проводить против народных республик так называемую антитеррористическую операцию.

Весной 2019 года на Украине прошли президентские выборы и к власти пришел бывший шоумен Владимир Зеленский. Во время своей инаугурации он заявил, что считает главной своей задачей завершение конфликта на юго-востоке страны, напоминает «Газета.ру».

Пути урегулирования ситуации ищет контактная группа в Минске. 1 октября этого года ее участники согласовали разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Его запланировали на 7 октября, однако ВСУ трижды сорвало разведение.

Попытки Зеленского развести войска вызывают резкое неприятие со стороны украинских националистов. Так, лидер националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий 27 октября обратился к президенту Украины, заявив, что Зеленский якобы «сдает огромную территорию». Билецкий также Зеленскому перекинуть в Донбасс «тысячу и даже десятки тысяч» бойцов.