Беглов обсудил двустороннее сотрудничество с президентом Кубы

Санкт-Петербург, 28 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, собеседники обсудили двустороннее сотрудничество. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

В состав делегации из Кубы вошли также министры иностранных дел, сельского хозяйства, транспорта и другие представители государства.

Как отметил на встрече Беглов, дружеские отношения Петербурга и Кубы проверены годами.

«В 1974 году был официально закреплен статус побратимства Ленинграда и Сантьяго-де-Куба, а в 2000 году мы подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве с Гаваной», — напомнил глава Северной столицы.

Беглов добавил, что с 13 по 17 ноября в Гаване пройдут дни Санкт-Петербурга. Программа мероприятия включает конференцию по торгово-экономическому сотрудничеству, круглые столы по теме туризма, здравоохранения и сохранения культурного наследия. Кроме того, как пишут «Невские новости», пройдут археологические мастер-классы и выставка из архивов города на Неве.

В ходе беседы губернатор обратил внимание на открытие в Петербурге «очень красивого и вкусного» кубинского ресторана. Беглов предложил зарубежным коллегам расширить ресторанный бизнес в Северной столице.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, кубинский лидер прилетел в Петербург накануне. В аэропорту «Пулково» президента встретил глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев. Согласно сложившейся с годами традиции, Бермудес почтит память погибших в Великой Отечественной войне. Торжественное возложение венков пройдет на Пискаревском мемориальном кладбище.

На прошлой неделе помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что 29 октября переговоры с кубинским коллегой проведет президент РФ Владимир Путин. Встреча политиков, по его словам, станет продолжением бесед, которые провел на Кубе недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев.

На переговорах, напомним, был подписан ряд документов о двустороннем сотрудничестве, в частности соглашение на сумму 21 миллион евро, направленное на поддержку летной годности российских самолетов, которые использует Куба.