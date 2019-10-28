Успенская шокировала подписчиков откровенным фото с Меладзе

Москва, 28 октября. Известная российская певица Любовь Успенская показала подписчикам откровенный снимок с исполнителем Валерием Меладзе. Соответствующий кадр королева шансона опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

На фотографии Успенская в довольно коротком платье закинула на Меладзе ногу, аккуратно прикрывшись рукой. Артист не растерялся и поддержал коллегу, положив руку на ее голень. В СМИ появились многочисленные сообщения с предположениями о возможной реакции на снимок супруги Меладзе Альбины Джанабаевой. А в Telegram-канале Dark Cosmo напомнили, что Успенская не носит нижнее белье, в этом она откровенно ранее призналась.

Подписчики Успенской оценили достаточно откровенную фотографию и засыпали певицу комплиментами. Одни указали на хорошую фигуру Успенской, другие отметили, что исполнительница в свои 65 лет еще полна энергии.

«Поразительная фигурка, как молодая», — написал azlobin1969.

«Ну очень красивые у вас наряды», — заметила denisenkoantonina327.

«Любовь, вы прекрасная Женщина! Восхищаюсь вами», — призналась newartforever1.

Однако не все пользователи Сети оценили порыв Успенской, напомнив о возрасте исполнительницы и назвав ее поведение «вульгарным».

«К чему эта нога задрана? Вульгарная поза для состоявшихся и женатых артистов», — написал пользователь под ником svetlanadzotsenidze.

«Вульгарная поза с Меладзе не делает чести обоим. Зачем себя дискредитировать?» — поинтересовалась margo09101967.

«Зачем на Меладзе задирать ногу? У него есть молодая жена. Это просто неприлично «прыгать» на чужого мужчину, тем более вы оба очень известные люди! Недостойно!» — отметила iruzheva.

«Выглядит супер, но надо вести себя поскромней: все-таки уже возраст», — заметила olgakhulapova.

Ранее Успенская откровенно рассказала, какие отношения ее связывают с актером Михаилом Ефремовым, а также сообщила о щедром тайном поклоннике, который «готов ради нее на все».