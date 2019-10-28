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Рейс из Новосибирска в Нерюнгри отложили из-за поскользнувшегося пилота

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Рейс из Новосибирска в Нерюнгри отложили из-за поскользнувшегося пилота

Новосибирск, 28 октября. Вылет самолета авиакомпании «Якутия» из Новосибирска в Нерюнгри отложили из-за травмы командира воздушного судна Дмитрия Пантелеева. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным авторов канала, пилот поскользнулся на стоянке у самолета и упал. Медики диагностировали перелом большой берцовой кости со смещением правой голени.

«Ни о каком полете уже речи не шло», — отмечается в сообщении.

Пантелеева госпитализировали, а вылет самолета, который должен был проследовать до Якутии, решили перенести на другое время.

Ранее стало известно об экстренной посадке во Владивостоке самолета авиакомпании «Победа». Причиной стала клиническая смерть пассажира. Пожилой мужчина скончался до прибытия кареты скорой помощи.

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Источник: Telegram-канал 112
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