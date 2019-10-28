Лукашенко пригрозил США адекватным ответом на размещение танков в Литве

Минск, 28 октября. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск должен ответить на размещение в Литве американских танков, но «бряцать оружием» не собирается. Об этом сообщает в понедельник Sputnik Беларусь.

Ранее Лукашенко поручил обдумать план мероприятий по адекватному реагированию на размещение в Литве в непосредственной близости у государственной границы бронетехники и военного контингента Штатов.

Как подчеркнул Лукашенко, «никогда еще так демонстративно к белорусским границам из-за океана не перебрасывались войска», отметив, что это «прецедент».

«Естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием», — указал глава республики.

По данным портала «СБ. Беларусь сегодня», Лукашенко обратил внимание на то, что в Минске пристально следили за информацией в прессе о размещении американских танков и техники, а также за общественной и экспертной реакцией.

Кроме того, он сообщил, что Минск имеет на руках все данные. К примеру, по его словам, примерно 500 тыс. военных «перебрасываются к белорусским границам», пишет «Царьград».

Также он сообщил, что к госгранице перебрасываются 20-30 танков, бронетехники и бронемашин со всем сопутствующим персоналом.

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