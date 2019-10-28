Экономист объяснил тактику Центробанка по снижению ключевой ставки

Снижение ключевой ставки для рубля является благоприятным сценарием в более долгосрочной перспективе, учитывая потенциал улучшения экономических показателей. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал руководитель торгового деска ИК «Инстант Инвест» Роман Жаткин.

Снижение ставки

Банк России впервые с конца 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5 процента.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось», — говорится в сообщении Центробанка.

Кроме того, добавляется, что ожидания касательно инфляции продолжают снижаться.

Напомним, регулятор снижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта в июне, июле и сентябре. После этих действий показатель достиг 7% годовых. Стоит заметить, что это минимальное значение с апреля 2014 года.

При этом ЦБ снизил прогноз годовой инфляции в 2019 году с 4,0–4,5% до 3,2–3,7%. Планируется, что в 2020 году инфляция составит 3,5–4,0%.

На заседании в прошлом месяце Центробанк дал сигнал, что не намерен останавливаться на проделанной работе. Регулятор пообещал, что рассмотрит целесообразность смягчения политики на одном из предстоящих трех заседаний.

Поддержка экономики

Как отметил Роман Жаткин, впервые за почти два года Банк России снизил ставку сразу на 0,5% — до 6,5%, сославшись на более активное замедление инфляции. Прогноз по ВВП в 2019–2022 гг. остался прежним — регулятор ожидает, что в этот период темпы будут увеличиваться до 2–3% с текущих 0,8–1,3%.

«При этом ЦБ дал понять, что рассмотрит вопрос дальнейшего смягчения политики на одном из ближайших заседаний. Другими словами, если темпы роста потребительских цен продолжат замедляться, в декабре будет еще одно снижение ставки. По сути, такая тактика вписывается в общий тренд на глобальном уровне, где многие центробанки перешли в режим стимулирования на фоне признаков охлаждения экономического роста в условиях торговой войны», — пояснил Роман Жаткин.

По словам экономиста, ожидается, что на заседании на этой неделе Федрезерв США в третий раз снизит ставку, после чего может намекнуть на паузу в цикле смягчения. Более агрессивное снижение стоимости заимствований Банком России на определенном этапе может оказать поддержку экономике наряду с национальными проектами.