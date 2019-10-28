Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Песков объяснил выход РФ из Комиссии по расследованию нарушений прав мирных граждан

45
0 Оставить комментарий

Песков объяснил выход РФ из Комиссии по расследованию нарушений прав мирных граждан

Москва, 28 октября. В Кремле прокомментировали выход России из Комиссии по расследованию нарушений прав мирных граждан в вооруженных конфликтах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что выйти из комиссии России рекомендовали многие эксперты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Дело в том, что на протяжении многих лет в этой комиссии не было никакого представительства от РФ, и мы никак не могли участвовать в работе, влиять на какие-то критерии. Поэтому было принято такое решение», — сказал Песков.

В настоящее время разработан законопроект о выходе России из международного договора по инициативе президента России Владимира Путина.

С 1991 года комиссия по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права в международных военных конфликтах фактически не выполняет своих функций. В ней нет представителя от России, при этом государство платит ежегодные взносы. 

Отметим, что в числе причин отказа от участия России в комиссии являются «существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки» и «риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств». Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту, при этом перечень стран не указан.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров