Эксперты раскрыли тайные послания в автомобилях, о которых не знают владельцы

Москва, 28 октября. Автоэксперты составили список «приветов», которые производители спрятали в автомобилях. О некоторых из них водители могут даже не догадываться.

Так, например, у владельцев Opel Corsa, Zafira Tourer или Adam в автомобилях «проживают» белые акулы. Дизайн всех трех марок разрабатывал Нильс Леб, который решил оставить национальный колорит в своих творениях. Что касается новинок в мире автомобилей, то такую же акулу можно найти у Opel Crossland X.

Также секретное место было спрятано в Chevrolet Orlando и Malibu — под магнитолой в салоне транспортных средств располагается потайная ниша и USB-разъем.

Владельцы Jeep Renegade могут разглядеть на коврике в нише под центральной консолью кроссовера топографическую карту пустыни Мохаве. Она изображена там не случайно — это место в почете среди любителей джипов. Также у автомобиля есть сюрприз в подлокотнике в виде изображения джипа, а под лючком бензобака «живет» паучок.

Также изображение крошечного членистоногого находится у Volvo XC90 второго поколения на внутренней стороне одной из крышек, закрывающих место для мелочевки, сообщает «За рулем».

Есть и такие «пасхалки» в автомобилях, до которых владельцу не так-то просто добраться. Так, например, у Volvo 850 на плате приборной панели изображены лоси. Эти животные также расположились здесь неслучайно — на родине марки водится немало крупных рогатых млекопитающих.