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Песков прокомментировал идею провести референдум об эвтаназии

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Песков прокомментировал идею провести референдум об эвтаназии

Москва, 28 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Минздрава Вероники Скворцовой провести в стране референдум о необходимости введения эвтаназии.

«В Кремле нет какой-то позиции по этой теме, мне неизвестно о каких-либо сформулированных рекомендациях, которые бы поступали от правительства на этот счет, поэтому здесь нет каких-то сформулированных позиций», — сказал Песков.

Напомним, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ. По ее словам, в России на законных основаниях можно использовать другие способы избавления от страданий. В первую очередь, как заметила Скворцова, речь идет о сильнодействующих опиоидных анальгетиках, применение которых в последние годы было существенно упрощено на территории России.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, который показал, что половина жителей России считают эвтаназию допустимой для тяжелобольных людей. При этом в пояснительной записке к исследованию общественного мнения отмечается, что примерно половина опрошенных граждан вообще не знают, что собой представляет это понятие.

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