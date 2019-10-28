Песков не стал комментировать смерть Буковского в Великобритании

Москва, 28 октября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать смерть советского диссидента и писателя Владимира Буковского в Великобритании, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

О том, что писатель скончался на 77-м году жизни в британском городе Кембридж, стало известно в понедельник. Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ прокомментировать произошедшее.

«Нет, я никак не могу это прокомментировать», — ответил Песков.

Как стало известно ранее, причиной смерти известного автора стала остановка сердца. В пресс-службе организации Bukovsky Center уточнили, что Буковский ушел из жизни в больнице «Эдденбрукс».

Буковский был известным в СССР политическим и общественным деятелем. Из-за «антисоветской пропаганды» он провел в общей сложности 12 лет в тюрьмах и на принудительном лечении. В 1976 году в аэропорту Цюриха советское правительство обменяло писателя на лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. После Буковский переехал в Кембридж.

В 2014 году министерство иностранных дел РФ отказало Буковскому в российском гражданстве.

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