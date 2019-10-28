Кремль опроверг сообщения о закрытии в России почти 700 юридических лиц

Москва, 28 октября. Информация МЭР РФ о закрытии почти 700 тысяч российских компаний малого и среднего бизнеса абсолютно не совпадает с данными, которые Кремль получил от Корпорации по малому и среднему бизнесу и ФНС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Там другие данные, по которым констатируется рост», — подчеркнул он.

При этом Песков отметил, что есть и некоторые нюансы, «например, в случае с теми, кто платил налоги по «упрощенке», а теперь перешел в категорию среднего бизнеса».

«Но те данные, о которых говорит МЭР, не подтверждаются», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, 25 октября газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития сообщила, что за последний год в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Причиной стало ухудшение экономических условий в стране.

Песков тогда пообещал, что Кремль проверит эту информацию, но сразу напомнил о том, что известные ему данные говорят о позитивной тенденции. Он также привел статистику корпорации СМП, где «цифры очень позитивные в плане активности малого и среднего бизнеса».