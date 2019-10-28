Москва, 28 октября. Юморист Гарик Харламов на своей странице рассказал, что подписчики завалили его вопросами о том, как он позволил своей жене Кристине Асмус сниматься в фильме с откровенными сценами. Об этом она написал в Instagram.

Харламов спросил у подписчиков, почему из всего фильма они запомнили только сцену секса.

«Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем», — уточнил он.

Харламов признал, что в картине есть откровенные сцены. Но юморист уточнил, что у него не возникает вопросов к другим актерам, когда он видит в фильмах откровенные сцены. Харламов объяснил, что супруге пришлось сниматься в таких сценах, так как они были описаны в книге. Харламов объяснил, почему его жена снимается в откровенных сценах.

«Моя жена — актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета», — сказал он.

Картина «Текст» по роману Дмитрия Глуховского вышла на экраны на прошлой неделе. Ключевые роли в фильме исполнили Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский.

Ранее Кристина Асмус призналась, как решилась на постельную сцену в новом фильме «Текст». За месяц до выхода в прокат фильма «Текст» Клима Шипенко журналист поговорила с исполнительницей одной из главных ролей о том, как ей дались одни из самых непростых в ее фильмографии съемок. Асмус призналась, что переживала по поводу этой сцены, хотя понимала, что это всего лишь часть ее профессии. Девушка сказала, что полностью доверилась режиссеру и поэтому согласилась на такую бескомпромиссную демонстрацию реальности.

«Клим Шипенко выбрал очень достоверный способ повествования. Если мы обнажаем душу, почему не можем обнажить тело? Почему мы вдруг здесь должны играть в поддавки и идти на какие-то компромиссы? Это же часть нашей жизни и часть жизни героев фильма. Герой Саши Петрова завладел чужим телефоном и практически чужой жизнью», — отметила она.

Асмус также рассказала, что при просмотре картины на премьерном показе эта сцена ее уже не шокировала. Сам режиссер Клим Шипенко признался, что ему не пришлось «ломать» актрису, чтобы добиться согласия на такую откровенную съемку.