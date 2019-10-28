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Путин встретится с губернатором Московской области Воробьевым

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Путин встретится с губернатором Московской области Воробьевым

Москва, 28 октября. Президент РФ Владимир Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков подчеркнул, что Московская область является одним из важнейших субъектов нашей страны. Встреча Путина с Воробьевым пройдет в рамках традиционного общения президента с главами регионов.

«Губернаторы докладывают, как обстоят дела, в том числе после выполнения указов», — рассказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства сообщил, что на 28 октября у Путина запланирован международный телефонный разговор, о котором журналистов проинформируют позже.

«В целом день внутренних событий», — подытожил Песков, рассказывая о распорядке дня главы государства.

Напомним, весной Владимир Путин встречался с Андреем Воробьевым, чтобы обсудить строительство развязки в Химках. Губернатор Московской области сообщил, что данный проект довольно сложный из-за пролегающего газопровода и ЛЭП. Строительство участка дороги потребует 2 миллиарда рублей. Данная тема поднималась и в ходе рабочей встречи Путина и Воробьева 28 октября.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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