Эксперт предвещает успех игорной зоны в Ялте

Игорная зона «Золотой берег» в Ялте, распоряжение о создании которой подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, будет достаточно успешной и рентабельной, если ее правильно организуют, уверен эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин.

Документ о создании в Ялте игорной зоны был опубликован на официальном портале правовой информации. Она будет размещена в ялтинском поселке Кацивели. Площадь участка составит почти 147 тыс. квадратных метров. Крымские власти направили в министерство финансов пакет документов для создания игорной зоны еще в сентябре.

Сергей Слободкин рассказывает, что ранее Союз промышленников и предпринимателей уже предлагал создание игорных зон в местах отдыха.

«В связи с этим происходящее в Сочи и Ялте — это нормальный ход развития зон с азартным имиджем. В Ялте были игорные заведения, они достаточно успешно работали. Поэтому одно казино, которое там откроется, будет достаточно успешным. Тем не менее это минимально скажется на доходе Крыма, но он будет. В игорном бизнесе ставка налогообложения фиксированная на единицу игорного оборудования. Таким образом, в зависимости от игорного оборудования можно эти ставки перемножить на 12 месяцев и получить налог. Я предполагаю, что там будет 15 столов и 50-60 игровых автоматов. Можно посчитать, сколько это даст доходов бюджету Крыма», — заявил Слободкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Это казино будет рентабельным, проблемы могут возникнуть только в межсезонье, когда туристов нет, подчеркивает собеседник ФАН. Однако в этот период туда могут приезжать местные жители.

«Кроме того, нужно посмотреть, кто будет инвестором, какие деньги туда собираются вложить. От этого тоже зависит, какого качества будут игорные заведения. Также неизвестно, кто будет этим заниматься. Тем не менее это факт — заведение будет там рентабельно, если его правильно сделают», — сообщил Слободкин.

Ранее в России была ликвидирована игорная зона «Азов-сити», которая находилась на территории Краснодарского края. Сейчас в этом регионе функционирует игорная зона «Красная поляна», расположенная в Сочи. Также в России есть и другие зоны: «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье», находящаяся на северо-западном побережье Уссурийского залива, и «Янтарная», расположенная на берегу Балтийского моря недалеко от Калининграда.