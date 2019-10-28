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ЕС согласовал отсрочку Brexit на три месяца

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ЕС согласовал отсрочку Brexit на три месяца

Брюссель, 28 октября. Выход Великобритании из Евросоюза рассмотрят 31 января 2020 года. За это решение проголосовали 27 стран ЕС.

Теперь решение ЕС необходимо официально оформить в письменном виде. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

 

«ЕС в составе 27 стран согласился, что он примет запрос Великобритании на продление Brexit до 31 января 2020 года», — написал Туск в Twitter.

Напомним, что 19 октября Лондон запросил у Евросоюза новой отсрочки по Brexit. Примечательно, что среди британцев не все поддержали эту идею — за перенос даты проголосовали 322 депутата, против — 306. Правительство планировало рассмотреть билль за три дня, чтобы Великобритания успела выйти из ЕС до 31 октября, но депутаты высказались против подобной спешки.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение экс-премьера Терезы Мэй. Последняя отсрочка была дана до 31 октября, Лондон начал операцию Yellowhammer по жесткому Brexit.

Бывший председатель «Партии независимости Великобритании» Найджел Фарадж высказал предположение, что Евросоюз может покинуть Италия, сообщает Deita.ru.

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