Почему Токио не нужна система обеспечения безопасной навигации в Арктике

Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что Японии не обязательно создавать собственную систему безопасной навигации по Севморпути.

Ранее газета «Иомиури» сообщила, что власти Японии намерены разработать систему обеспечения безопасного прохода в Северном Ледовитом океане. В будущем это должно помочь с транспортировкой грузов.

В рамках указанного проекта официальный Токио планирует построить новый ледокол, на который будут установлены радары для мониторинга водной поверхности, а также измерения толщины льда. Именно на основе полученной информации, а также данных со спутника будет выстраиваться самый оптимальный и безопасный маршрут для торговых судов с минимальными затратами на топливо.

В настоящее время в распоряжении Японии находится научно-исследовательское судно «Мирай», которое могло бы подойти для подобных целей, однако его возможностей все же недостаточно для перемещения в Северном Ледовитом океане в любой сезон. Поэтому и было принято решение построить новый ледокол к 2020 году.

Комментируя решение Токио, военный аналитик капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что в Японии прекрасно понимают нецелесообразность разработки системы обеспечения безопасного прохода в Северном Ледовитом океане.

«Сколько бы японцы ни вкладывали в такую систему, какой бы ледокол ни строили, они не смогут ходить по Северному морскому пути, пока не получат разрешение от Российской Федерации. Так что это заявление из разряда «Курильские острова наши», когда у них проводятся постоянные протесты, когда в эфире телеканалов звучат заявления о том, что Курильская гряда принадлежит им. А кто-то из их чиновников вообще заявил, что необходимо задуматься над тем, чтобы сбивать российские самолеты над этими островами. Вот я вполне допускаю, что и с этим предложением мог выступить какой-то японский чиновник», — пояснил аналитик.

К тому же необходимо понимать, что у Российской Федерации подобная система, вполне возможно, появится в недалеком будущем, если она уже не создана. По словам Василия Дандыкина, она по умолчанию будет устанавливаться на все современные и создаваемые ледоколы.

«В следующем десятилетии, кроме российских ледоколов, никто в Арктике ходить не будет. А все эти заявления и решения о создании ледоколов и системы безопасной навигации — это японские грезы. Это всего лишь заявление, как иногда заявляет Америка, так и Япония как их ближайший союзник, что это международные воды, что Северный морской путь — это международный путь и Россия априори не имеет к нему никакого отношения. Но это совсем не так, потому что история показывает — это традиционно русский путь, он нами исследован, и он проходит в наших территориальных водах. Там и Карские ворота, и все остальное, это все между нашими островами. В любом случае им придется согласовывать прохождение своего торгового флота через территорию России. Никуда им не уйти — и американцам, и японцам, и даже дружественным китайцам», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в последнее время Япония все больше внимания уделяет развитию сотрудничества с РФ в области освоения Северного морского пути, в том числе с целью транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). 29 июня по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне в городе Осака было объявлено о том, что «Новатэк» продаст консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10% доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ — 2», они станут четвертым акционером проекта.