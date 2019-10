Как Трамп и Обама «убивали террористов номер один» ради президентских выборов в США

В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил об «удачном завершении» операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ – Прим. ФАН) Абу Бакра аль-Багдади. Федеральное агентство новостей (ФАН) выяснило, что история о «смерти» самого разыскиваемого террориста была полностью скопирована с другой операции - по уничтожению Усамы Бен Ладена в 2011 году.

Трамп: «Произошло что-то грандиозное»

Накануне операции, вечером 26 октября Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter о том, что произошло «нечто очень грандиозное». В пресс-службе президента США сообщили, что в 9:00 27 октября он сделает важное заявление.

«Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16:00 воскресенья по мск) в Белом доме», — говорится в заявлении официального представителя Белого дома Хогана Гидли.

На утренней пресс-конференции президент США заявил о ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ – Прим. ФАН) Абу Бакра аль-Багдади группой Сил специальных операций США.

«Минувшей ночью Соединенные Штаты «отдали в руки правосудия» международного террориста № 1. Это был мой приоритет с тех пор, как я стал президентом. Силы специальных операций США провели опасный и отважный ночной налет. Цели были поражены с большим изяществом <…..> Аль-Багдади умер как собака, как трус. Он пытался скрыться в туннеле, из которого не было выхода, плача, причитая и крича. В здании оставался только Багдади и трое детей, которых он взял с собой и повел на верную смерть. Когда наши псы настигли его в туннеле, он взорвал жилет на себе, убив себя и троих детей», — заявил Дональд Трамп.

В заявлении так же говорилось о том, что «…тело было обезображено взрывом и обломками туннеля, но ДНК-анализ позволил установить, что это был Абу-Бакр аль-Багдади». Журнал Newsweek сообщил со ссылкой на источники в «Пентагоне», что останки лидера «ИГИЛ» были эвакуированы для последующей генетической экспертизы. После спецоперации, примерно в 02:30 27 октября по местному времени, ВВС США нанесли авиаудар по зданию, чтобы оно не стало «местом поклонения».

Доказательства — не для слабонервных

Череда происходящих событий очень напоминает ситуацию в 2011 году, когда пресс-служба администрация президента США Барака Обамы, так же накануне переизбрания президента на второй срок в 2012 году, поздно вечером проинформировала крупные американские о том, что Обама произнесёт важную речь на тему, связанную с национальной безопасностью.

В 23:35 Обама заявил о ликвидации основателя и первого эмира международной исламистской террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ – Прим. ФАН) Усамы бен Ладена и сказал, что «террорист номер один» был убит «небольшой группой американцев».

Примечательно, что в обоих случаях президенты США не показали тела убитых главарей террористических группировок. В случае с Усамой бен Ладеном вскоре после спецоперации в Абботтабаде CNN процитировало высокопоставленного чиновника администрации президента США, сообщившего, что существует три набора фотографий тела бен Ладена:

- серия фото, снятых сразу после штурма;

- снимки, сделанные в ангаре в Афганистане, которые были якобы самыми ужасными;

- фотографии, которые были сделаны в момент захоронения бен Ладена на авианосце.

Директор ЦРУ Леон Панетта в интервью NBC Nightly News заверил, что некоторые из этих снимков обязательно будут опубликованы, однако представители администрации президента не замедлили с опровержением. В Белом доме заявили, что Обама принял решение не публиковать фотографии, потому что на некоторых снимках показана поврежденная часть черепа бен Ладена, а «это ужасно».

Фото-подтверждения смерти аль-Багдади и его тела также еще нет. Зато Белый дом опубликовал фото президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря группировки «ИГ»1. Подобное фото было сделано и в 2011 году — на снимке Барак Обама и его советники так же наблюдают за ходом операции, но по ликвидации бен Ладена.

Это не единственное совпадение, с которым столкнулось Федеральное агентство новостей.

«Потерь нет?»

Согласно сведениям источников, дом Аль-Багдади находился менее, чем в 10 км от турецкой границы. Усама бен Ладен до ликвидации проживал неподалеку от пакистанской военной базы.

«Американские военные — невероятные! Мы не потеряли в ходе операции ни одного человека», заявил Трамп в воскресенье на пресс-конференции о ликвидации аль-Багдади.

Такое же заявление делал и Барак Обама в 2011 году о ходе операции «Копье Нептуна» по ликвидации Усамы бен Ладена. Насколько такие сведения соответствуют действительности, и так ли просто убить главарей самых известных своей жестокостью террористических группировок в мире?

«Собака, прекрасная собака службы К9 пострадала. Но её успешно эвакуировали», — говорит президент США Дональд Трамп о потерях в ходе операции.

Чудеса современных технологий

Очень странная ситуация складывается и вокруг анализов теста ДНК якобы ликвидированного боевика.

«Мы собрали части тела, которое вроде как опознали как аль-Багдади. Но нужно было быть уверенными, поэтому пришлось извлекать из-под обломков. Поэтому ДНК-тест пришлось делать на месте, через 15 минут мы получили подтверждение», — утверждает президент США.

Напомним, что согласно предоставленному Дональдом Трампом отчету об операции, когда Абу-Бакр аль-Багдади привел в действие пояс смертника, тоннель, по которому он шел, обрушился. Кроме того, потом по этому месту ударили ВВС США. При этом сообщается, что тест ДНК удалось провести за 15 минут и «…после эвакуации останков американские военные подтвердили личность аль-Багдади визуально, по лицу». Могла ли голова сохраниться целой после самоподрыва, и возможно ли провести ДНК-тест, на получение результатов которого нужно около суток, за 15 минут?

Подобные вопросы уже возникали несколько лет назад после операции по ликвидации Усамы бен Ладена. The New York Times и Associated Press сообщали, что тело бен Ладена может быть идентифицировано анализом ДНК с использованием образцов тканей и крови его сестры, которая умерла от опухоли мозга.

«У бен Ладена взяли два образца: один из этих образцов ДНК был проанализирован, и информация направлена в электронном виде в Вашингтон из Баграма. Кто-то из Афганистана физически доставит образец», — говорилось в сообщении ABC News.

Ликвидация террориста – шаг ко второму сроку

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предполагает, что операция по ликвидации лидера террористической группировки ИГИЛ аль-Багдади — это хороший пиар-ход в преддверии выборов 2020 года, подсмотренный у предшественника Дональда Трампа Барака Обамы.

«Трампу сейчас выгодно распространять новости о том, что США устранили аль-Багдади. С точки зрения фактов, конечно, нет 100% доказательств того, что операция по ликвидации боевика прошла успешно, так как нет тела, фотографий убитого или видео, я для определения идентичности тела путем теста ДНК нужны более длительные процедуры, чем те, о которых говорил президент США. Возможно, доказательства не публикуются в связи с тем, что команда Трампа намерена сделать эту историю долгоиграющей – например, делать документальные фильмы и сюжеты об этой операции, либо даже сам Трамп будет выкладывать видео операции у себя в твиттере. Таким образом он бы показал, что он – тот президент, который всего этого добился сам», — утверждает Борис Рожин.

По мнению эксперта, этот пиар направлен в первую очередь «внутрь» США с целью показать силу действующего президента.

«Убийство аль-Багдади с точки зрения американской логики компенсирует последствия вывода части войск из Сирии и предательства курдских союзников, как они это называют. Трамп этой операцией показывает всему западу, что он еще можно решать какие-то вопросы», — считает Рожин.

Эксперт напомнил, что министерство обороны РФ выразило сомнения относительно проведения операции ВВС США.

Ввиду большого количества совпадений с ситуацией несколько лет назад относительно операции по ликвидации Усамы бен Ладена, можно сделать вывод, что действующий президент США Дональд Трамп в преддверии выборов и с рвением быть переизбранным на второй срок берет пример у своего опытного предшественника Барака Обамы. Цель — произвести наибольший резонанс среди избирателей накануне выборов, а ликвидация главного террориста в мире — хорошее начало для новой предвыборной кампании.

1 Организация запрещена на территории РФ.