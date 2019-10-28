Татарские артисты поразили соцсети жестоким видео с убитой кошкой

Казань, 28 октября. Татарские артисты Фирдус Тямаев и Гузель Уразова жестоко посмеялись над трупом сбитой на дороге кошки.

Ради забавы они даже записали видео и выложили его в Instagram Уразовой. На кадрах записи они со смехом объясняют, почему остановились возле несчастного животного.

«Не успели приготовить шашлык», — говорит Гузель. «Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется… Поэтому мы с Гузель тут остановились, — поясняет ее друг.

«Шуточное» видео вызвало негодование пользователей, поэтому Уразова его довольно быстро удалила. Однако юзеров это не успокоило. Позже в паблике поклонников артистки во «ВКонтакте», а также на личной странице Уразовой в этой соцсети стали появляться угрозы. Уразову и Тямаева назвали садистами и даже пожелали им попасть в ДТП. Как отмечает «Ридус», критика в адрес артистов появилась и в ;Telegram-каналах, где шутки над убитым животным от певицы и матери троих детей назвали «неподобающими».

Тямаев после этого на своей странице в Instagram публично извинился за эту «шутку». Артист подчеркнул, что ни он, ни Гузель не хотели никого обидеть. По его словам, они убрали труп кошки с дороги.

«Я люблю кошек и собак, всегда кормлю бездомных животных. Несмотря на то, что дома есть охотничье ружье, ни разу из него не стрелял», — добавил певец.

Тут же он с сожалением отметил, что людей привлекает только негатив, а вот добрые поступки, наоборот, никому не интересны и никак не освещаются.