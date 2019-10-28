Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский. События дня. ФАН-ТВ

Скончался Владимир Буковский В британском Кембридже на 77-м году жизни скончался советский диссидент и писатель Владимир Буковский. Причиной смерти стала остановка сердца. Буковский стал известен в 60-70-х годах прошлого века как общественный деятель и противник власти СССР. В рамках уголовных дел об антисоветской агитации и пропаганде он провел в различных тюрьмах 12 лет. Позднее в 1976 году правительство страны обменяло его на лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. Активные нападки на СССР и Россию Буковский продолжал и за рубежом. Последние годы жизни он провел в Соединенном Королевстве, однако и здесь не скрылся от уголовного преследования: уже в 2000-х британская прокуратура обвинила его в хранении детской порнографии — в доме писателя были найдены около 20 тыс. непристойных фото и видео с несовершеннолетними. До приговора по этому делу, впрочем, он так и не дожил.

Brexit грозит досрочными выборами Тем временем в Лондоне остались считанные дни до срыва очередного дедлайна по Brexit. И, если 31 октября страна не покинет Евросоюз, то вопросом, возможно, займутся уже другие депутаты. Палата общин Соединенного Королевства проведет голосование о досрочных парламентских выборах. Чуть ранее эту идею предложил британский премьер Борис Джонсон. Он готов согласиться с новой отсрочкой Brexit до 31 января, если выборы к этому моменту состоятся. Напомним, что в середине октября Еврокомиссия предложила Лондону новую сделку по Brexit, которая должна поставить точку в так называемом «ирландском вопросе». Джонсон призвал депутатов поддержать соглашение, но они вместо этого решили перенести процесс на следующий год. Вместе с тем сценарий «жесткого Brexit» без сделки с ЕС становится все актуальнее. Ведь не факт, что даже в новом парламенте Джонсон найдет нужную поддержку.

В Госдуме оценили идею «углеродного налога» В России снова разгораются дискуссии об «углеродном налоге» для компаний, загрязняющих окружающую среду. Сегодня эту тему обсуждали и депутаты Госдумы, в частности, Валерий Гартунг (член Комитета по экономической политике и промышленности). По его мнению, такой налог в принципе нужен, но часто за разумными идеями следует не самое разумное воплощение, о чем он рассказал Федеральному агентству новостей: «Если отрасли, которые выделяют много углекислого газа, будут платить, а эти деньги будут поступать на развитие высокотехнологичных областей экономики, тогда это разумно. Вот как фискальная функция, такой налог не годится. А как функция по перераспределению издержек — чем более грязное предприятие, тем больше оно платит — это было бы правильно», — считает Валерий Гартунг, член Комитета ГД по экономической политике и промышленности. Напомним, ранее РБК написало об отказе Минэкономразвития от «углеродного налога», инициативы, предложенной главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Эти меры он задумал для сокращения вредных выбросов. По словам Гартунга, сейчас эксперты, возможно, не готовы в должной мере оценить этот вопрос. Так что дальнейшее возвращение к нему исключать не стоит.