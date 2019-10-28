Крым побил рекорд по числу туристов

Симферополь, 28 октября. С начала 2019 года туристический поток в Крым составил 6,87 миллиона туристов. Таким образом, на полуострове установлен новый рекорд по посещаемости за постсоветские годы.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил о новом рекордном потоке туристов в Крым на своей странице во «ВКонтакте».

«С начала года уже отдохнули 6 870 тысяч человек. Это на 9% превышает прошлогодний показатель», — отметил глава региона.

В прошлом году Крым посетили 6,8 миллиона туристов, в 2017 году — 5,2 миллиона отдыхающих. Самый большой поток путешественников на полуостров идет из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также Приволжского и Уральского федеральных округов.

Что касается иностранцев, то чаще всего на отдых в Крым приезжают жители Украины, сообщает «Царьград».

«Также популярен отдых в Крыму у белорусов, жителей Казахстана, Германии и ряда других стран», — сообщил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что в текущем году они еще ожидают повышения турпотока — сейчас идет активное бронирование номеров в отелях полуострова на Новый год. По предварительным данным, за 2019 год в Крыму отдохнут свыше семи миллионов человек.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин подчеркивает тот факт, что любые попытки оспорить решение жителей полуострова являются покушением на право народа на самоопределение.